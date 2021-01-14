ГУП РК «Крымэнерго» в настоящее время проводит пуско-наладочные работы на энергообъектах, построенных для обеспечения полной выдачи мощности в энергосистему полуострова от Таврической ТЭС (г. Симферополь).

В конце 2020 года ГУП РК «Крымэнерго» завершило строительство сетей, гарантирующих полную выдачу мощности Таврической ТЭС в энергосистему полуострова, и в настоящее время на основании разрешения от Крымского управления Ростехнадзора проводит пуско-наладочные работы.

Все мероприятия сетевого строительства проводились поэтапно. Завершающий этап включал в себя строительство двух кабельно-воздушных линий (КВЛ 110 кВ) к подстанциям, расположенным в Симферополе. Поскольку работы велись и в городской черте, энергетики учитывали существующую застройку, и часть линий электропередачи перевели из воздушного исполнения в кабельное. Так, было установлено 89 опор, смонтированы провода двух воздушных линий протяженностью 26,7 км, проложены подземные трассы кабельных линий протяженностью 10,3 км.

Комплекс мероприятий, включающих строительство, пуско-наладку и последующий ввод в эксплуатацию энергообъектов, позволит обеспечить надежное электроснабжение жителей и предприятий Центрального, Южного и Северного энергорайонов Крыма.