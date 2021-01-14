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Имущество завода "Кавказкабель" в КБР подешевело еще на 42 млн рублей

Имущество завода Кавказкабель в КБР подешевело еще на 42 млн рублей

14 января 2021, 16:50
Рубрика: Компании
Метки: БАНКРОТСТВО, ТОРГИ, КАВКАЗКАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 
Источник: РБК

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Имущество АО «Кабельный завод «Кавказкабель» в Кабардино-Балкарии снова выставили на торги по сниженной стоимости. Об этом говорится в материалах Единого реестра сведений о банкротстве.

На аукционе единым лотом хотят продать производственный комплекс завода. В состав лота входят здания, сооружения, земельные участки, подстанция, котельная, машины и оборудование. Кроме того, в этом лоте — производственный и хозяйственный инвентарь, торговые знаки, патенты, ценные бумаги. Часть имущества находится в залоге у ООО «СБК Уран» и «ЮниКредит Банка». Начальная цена лота — более 1,01 млрд рублей.

Как сообщал РБК Кавказ, ранее это имущество пытались продать более, чем за 1,05 млрд рублей. Аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок.

В ноябре 2019 года его выставляли на торги за 1,4 млрд рублей, однако аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок. В феврале 2020 года стартовая стоимость имущества составляла 1,26 млрд рублей, а в июне — 1,15 млрд рублей. Эти торги также не состоялись из-за отсутствия заявок на участие.

В конце августа 2020 года стало известно, что было продано часть имущества завода, которое входило в состав лота № 2 (здание столовой, а также вентиляционное, климатическое, охранное и иное оборудование). Оно находилось в залоге у ООО «СБК Уран». Цена лота составляла 10,07 млн рублей. В итоге оно было продано за 9,26 млн рублей. Победителем аукциона стала Дина Бариева из Кабардино-Балкарии.

По данным СПАРК, АО «Кабельный завод «Кавказкабель» было зарегистрировано в Кабардино-Балкарии в 1998 году. Основной вид деятельности — производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования.

Выручка предприятия за 2018 год составила 48,1 млн руб., что в 23,5 раза меньше, чем было годом ранее. Убыток предприятия сложился в размере 55,4 млн руб. По сравнению с 2017 годом он сократился более, чем в 6 раз.

Иск о банкротстве компании в 2017 году подал «СБК Уран». Размер исковых требований превышал 71 млн рублей. Предприятие было признано банкротом в ноябре 2017 года. В настоящее время оно находится в стадии ликвидации.
 

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Источник: РБК

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