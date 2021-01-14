Количество электроприборов в домах и квартирах растет с каждым годом. Совершенствуются также и характеристики энергопотребления электроприборов. При этом развитие систем обеспечения противопожарной защиты по-прежнему является острой и актуальной задачей в России. По оценке МЧС, до 50% всех пожаров в помещениях происходит из-за дугового пробоя, возникающего в местах повреждения кабеля и нарушения целостности электрических контактов. С целью минимизации случаев возгорания Минстрой России разработал проект изменения в свод правил СП 256 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа».

«Одним из главных изменений СП 256 стало введение рекомендаций по применению инновационного устройства защиты от дугового пробоя в электроустановках жилых и общественных зданий. Введение данных требований будет способствовать предотвращению возгораний и пожаров, вызванных искрением в электропроводках. Указанные требования и рекомендации разработаны с учетом опыта внедрения данной технологии в США, Канаде и странах Европы», – рассказал заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Дмитрий Волков.

Дуговой пробой (искрение) возникает, как правило, в результате какого-либо дефекта кабеля или нарушения контакта, повреждения изоляции, износа или внешнего повреждения проводки или оборудования систем внутреннего электроснабжения, а также некачественно выполненных монтажных работ. Источником искрения также могут быть электроприборы, не соответствующие нормативным требованиям.

Температура в зоне искрового разряда может достигать от 2500 до 7000 градусов Цельсия, поэтому дуговой пробой при достаточной силе тока в искровом промежутке легко может стать источником возгорания.

«Устройство защиты постоянно анализирует большое количество параметров электросети и обнаруживает дуговой пробой в защищаемом участке. Далее УЗДП оценивает пожароопасность обнаруженного дугового пробоя. Минимальная сила тока в зоне дугового пробоя, при которой может возникнуть пожар, определена экспериментально и составляет 2,5 А. Также УЗДП должно уметь отличать опасный дуговой пробой от неопасного, чтобы избежать ложной тревоги. Если дуговой пробой оценивается как пожароопасный, то защищаемая цепь отключается от питающей сети» – уточняют в Ассоциации «Росэлектромонтаж».

В первую очередь устройство защиты от дугового пробоя должно найти свое применение на объектах социальной инфраструктуры: школах, детских садах, поликлиниках, больницах, домах престарелых – там, где особенно усложнена эвакуация людей в случае чрезвычайных ситуаций. Не менее важно применять УЗДП на объектах, где хранятся и выставляются невосполнимые исторические и культурные ценности – в архивах, библиотеках, музеях.

«Основной социальный эффект от внедрения УЗДП в практику строительства, ремонта и обслуживания электроустановок зданий и помещений выразится в сохраненных жизнях граждан России. Из-за пожаров, вызванных дуговыми пробоями, ежегодно погибает не менее 890 человек», – подчеркнул заместитель министра.

По данным экспертов Ассоциации «Росэлектромонтаж»применение устройства защиты от дугового пробоя (УЗДП) приведет к повышению уровня безопасности электроустановок жилых и общественных зданий, предотвращению возгораний и пожаров, вызванных дуговыми пробоями и искрением в электропроводках групповых сетей и к сокращению ущерба от таких пожаров, который составляет более 84,7 млрд. руб. в год.

Раздел документа «Расчетные электрические нагрузки» дополнен формулой для расчета нагрузок жилых зданий в зависимости от поправочного коэффициента, полученного на основании оценки фактического электропотребления жилых зданий для конкретного региона РФ. Вновь введенный коэффициент позволяет снизить нагрузки на подключаемые электроприемники квартир до 20% в регионах, где удалось собрать и обработать статистику фактического энергопотребления с учетом повышенного спроса в условиях пандемии Covid-19.

«Оптимизация расчетной электрической нагрузки жилых домов с помощью специального поправочного коэффициента – важная новелла в требованиях СП 256. Это, прежде всего, – действенное средство для сокращения стоимости капитальных затрат на возведение жилых многоквартирных домов в результате сокращения затрат на подведение избыточных неиспользуемых мощностей. Но также, это – и инструмент повышения гибкости принимаемых проектировщиком решений в результате, соответственно, более глубокого учета региональной специфики электропотребления в жилом фонде», – пояснил Дмитрий Волков.

Изменение СП 256 также предполагает внедрение современных осветительных приборов, источников света, интеллектуальных систем управления освещением в составе требований и рекомендаций по проектированию и монтажу наружного архитектурного освещения жилых и общественных зданий.

«Актуализация требования к архитектурному освещению позволит создавать комфортную и гармоничную светоцветовую среду в городах и населенных пунктах за счет качественного проектирования и применения энергоэффективных осветительных установок, приборов со светодиодными и металлогалогенными источниками света, имеющими высокую световую отдачу и срок службы, современных компьютерных программ и интеллектуальных систем управления освещением. Кроме того, создание комфортной светоцветовой среды в вечернее и ночное время суток способствует улучшению криминогенной обстановки и снижению травмоопасностив осенний и зимний период года», – рассказал директор ФАУ «ФЦС» Сергей Музыченко.

Современные осветительные приборы и интеллектуальные системы управления освещением в настоящее время активно применяются. Например, в Москве в рамках разработки «единой светоцветовой среды города Москвы» современные системы архитектурного освещения применялись на объектах ул. Тверская, Садового кольца, Бульварного кольца и других улицах города. Основные преимущества современных осветительных установок архитектурного освещения: энергоэффективность при применении источников света с высокой световой отдачей, возможность создания различных световых сценариев освещения при использовании светодиодных светодинамических осветительных приборов (RGBW), интеграция системы управления осветительными установками в общую систему управления с центральным диспетчерским пунктом для всего города.

Документ содержит требования и рекомендации, обеспечивающие профессиональную и качественную разработку проектов наружного архитектурного освещения: проведение обследования объекта, выбор осветительных приборов и источников света, выполнение светотехнических расчетов, разработка конструкций для крепления осветительных приборов, системы управления освещением, защитные меры безопасности и т.д. Унификация проектных решений в архитектурном освещении способствует сокращению трудозатрат на проектирование, монтаж и эксплуатацию электроустановок, выполнению комплексов зданий и сооружений в единой стилистике.

Работа по подготовке Изменения № 4 СП 256 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа» организована ФАУ «ФЦС» и выполнена авторскими коллективами Ассоциация «Росэлектромонтаж» и АО ЦНИИ Промзданий.

В работе также принимали участие специалисты МЧС России, эксперты технических комитетов по стандартизации: ТК 337 «Электроустановки зданий» и ТК 331 «Низковольтная коммутационная аппаратура и комплектные устройства распределения, защиты, управления и сигнализации».