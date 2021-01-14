Эксперты Главгосэкспертизы России выдали положительное заключение по итогам повторного рассмотрения проектно-сметной документации на реконструкцию комплекса сооружений насосной станции «Междуречье Кубань-Егорлык» в Изобильненском районе.

Реконструкция, техническое перевооружение и строительство новых мелиоративных систем на территории Ставропольского края проводятся в рамках подпрограммы «Обеспечение условий развития агропромышленного комплекса России» Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, а также ведомственной программы «Развитие мелиоративного комплекса России». Работы направлены на предотвращение выбывания 8800 га мелиорированных земель из сельскохозяйственного оборота.

Насосная станция «Междуречье Кубань-Егорлык» расположена на левом берегу Новотроицкого водохранилища возле станицы Новотроицкой и поселка Солнечнодольска. Вода подается пользователям через Новоалександровский магистральный канал. Запланированный к реконструкции участок внешнего водовода станции протяженностью 1,008 км эксплуатируется с 1975 года.

Проектом, одобренным Главгосэкспертизой России, предусмотрены замена участка одной нитки водовода и частичная замена второй нитки в районе переходов через автомобильную и железную дороги.

На переходах построят наблюдательные камеры, на самой станции - камеру расходомеров. Кроме того, обновят оборудование - насосный агрегат, электродвигатель, кран-балки, задвижки и другие детали, реконструируют здание станции и выполнят другие необходимые работы.

После замены насосного оборудования максимальная проектная производительность оросительной системы составит 5,4 куб. м воды в секунду.

Проектную документацию подготовили в ООО «Северо-Кавказский институт по проектированию водохозяйственного и мелиоративного строительства». Застройщик – ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Ставропольскому краю».

Фото: velokavkaz.ru