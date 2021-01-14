О ходе восстановления электроснабжения в республике Дагестан

Минэнерго держит на особом контроле ситуацию с энергоснабжением в Республике Дагестан, где из-за сильного ветра с порывами до 25 м/с происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (ПАО «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго»).

По состоянию на 11-00 отключены 20 воздушных линий 6-10 кВ и 355 трансформаторных подстанций 6-10 кВ. Без электроснабжения остаются часть бытовых потребителей в 98 населённых пунктах Кизлярского, Тарумовского, Гунибского, Бабаюртовского, Кизлярского, Цумадинского, Дахадаевского, Хасавюртовского и Сулейман-Стальского районов (около 24 500 человек). Мощность отключённых потребителей – 13 МВт.

Аварийно-восстановительные работы ведут 62 бригады (172 специалиста и 69 единиц техники).