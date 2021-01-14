О ходе восстановления электроснабжения в республике Дагестан

"Порядочность – не слова, порядочность – это действия"
14 января 2021, 14:30
Рубрика: Происшествия
Метки: РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ, ДАГЕСТАН, ДАГЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика
Минэнерго держит на особом контроле ситуацию с энергоснабжением в Республике Дагестан, где из-за сильного ветра с порывами до 25 м/с происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (ПАО «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго»).
По состоянию на 11-00 отключены 20 воздушных линий 6-10 кВ и 355 трансформаторных подстанций 6-10 кВ. Без электроснабжения остаются часть бытовых потребителей в 98 населённых пунктах Кизлярского, Тарумовского, Гунибского, Бабаюртовского, Кизлярского, Цумадинского, Дахадаевского, Хасавюртовского и Сулейман-Стальского районов (около 24 500 человек). Мощность отключённых потребителей – 13 МВт.
Аварийно-восстановительные работы ведут 62 бригады (172 специалиста и 69 единиц техники).
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