Декабрь 2020

По оперативным данным Филиала АО «СО ЕЭС» Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Центра (ОДУ Центра) потребление электроэнергии в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Центра за 2020 год составило 239893,5 млн кВт∙ч, что на 0,8 % (2027,6 млн кВт∙ч) меньше, чем за 2019 год.

Без учета влияния дополнительного дня 2020 високосного года электропотребление в ОЭС Центра уменьшилось на 1,1 %.

Электростанции ОЭС Центра за 2020 год выработали 230765,8 млн кВт·ч, что на 2,3 % меньше, чем за 2019 год (без учета 29 февраля 2020 года снижение составило 2,6 %).

Выработка ТЭС за 2020 год составила 122460,7 млн кВт·ч (53,1 % в структуре выработки ОЭС Центра), что меньше выработки ТЭС в 2019 году на 10,3 % (без учета 29 февраля 2020 года снижение составило 10,6 %). Выработка ГЭС за 2020 год составила 4412,7 млн кВт·ч (1,9 % в структуре выработки ОЭС Центра), что больше выработки ГЭС голом ранее на 26,9 % (без учета 29 февраля 2020 года рост составил 26,5 %). Выработка АЭС в 2020 году составила 103892,4 млн кВт·ч (45,0 % в структуре выработки ОЭС Центра), что больше выработки АЭС в 2019 году на 7,9 % (без учета 29 февраля 2020 года рост составил 7,6 %).

В 2020 году зафиксирован рост электропотребления относительно предыдущего года в энергосистемах Воронежской области на 2,2 % (без учета 29 февраля 2020 года рост составил 1,9 %), Калужской области – на 3,6 % (без учета 29 февраля 2020 года рост составил 3,3 %), Курской области – на 1,6 % (без учета 29 февраля 2020 года рост составил 1,3 %), Липецкой области – на 2,2 % (без учета 29 февраля 2020 года рост составил 1,9 %), Смоленской области – на 1,0 % (без учета 29 февраля 2020 года рост составил 0,7 %).

Снижение электропотребления по сравнению с 2019 годом отмечено в энергосистемах Брянской области на 2,0 % (без учета 29 февраля 2020 года снижение составило 2,3 %), Владимирской области – на 3,1 % (без учета 29 февраля 2020 года снижение составило 3,4 %), Ивановской области – на 3,8 % (без учета 29 февраля 2020 года снижение составило 4,0 %), Костромской области – на 6,4 % (без учета 29 февраля 2020 года снижение составило 6,7 %), г. Москвы и Московской области – на 1,3 % (без учета 29 февраля 2020 года снижение составило 1,6 %), Орловской области – на 2,5 % (без учета 29 февраля 2020 года снижение составило 2,8 %), Тамбовской области – на 5,1 % (без учета 29 февраля 2020 года снижение составило 5,4 %), Тверской области – на 3,5 % (без учета 29 февраля 2020 года снижение составило 3,8 %), Ярославской области – на 2,8 % (без учета 29 февраля 2020 года снижение составило 3,1 %).

В 2020 году электропотребление в Белгородской, Вологодской, Рязанской и Тульской областях осталось на уровне предыдущего года как с учетом, так и без учета 29 февраля 2020 года.

Потребление электроэнергии в ОЭС Центра в декабре 2020 года увеличилось на 6,1 % (на 1410,7 млн кВт∙ч) по сравнению с декабрем 2019 года и составило 24491,9 млн кВт∙ч.

Выработка электроэнергии в ОЭС Центра в декабре 2020 года составила 25352,3 млн кВт∙ч, что на 2568,7 млн кВт∙ч или на 11,3 % больше, чем за тот же месяц 2019 года. Разница между выработкой и потреблением в ОЭС Центра компенсировалась за счет перетоков электроэнергии со смежными энергообъединениями Юга, Средней Волги, Урала и Северо-Запада.

Тепловыми электростанциями (ТЭС) в декабре 2020 года выработано 13852,0 млн кВт∙ч (54,6 % в структуре выработки ОЭС Центра), гидроэлектростанциями (ГЭС) – 361,6 млн кВт∙ч (1,4 % в структуре выработки ОЭС), атомными электростанциями (АЭС) – 11138,7 млн кВт∙ч (44,0 % в структуре выработки ОЭС). По сравнению с декабрем прошлого года выработка ТЭС увеличилась на 5,1 %, выработка ГЭС снизилась на 14,3 %, выработка АЭС увеличилась на 21,4 %.

Рост потребления в декабре 2020 года по сравнению с декабрем прошлого года зафиксирован в энергосистеме Белгородской области на 3,7 %, Брянской области – на 5,6 %, Владимирской области – на 4,3 %, Вологодской области – на 5,4 %, Воронежской области – на 6,8 %, Ивановской области – на 4,7 %, Калужской области – на 12,5 %, Костромской области – на 7,4 %, Курской области – на 6,1 %, Липецкой области – на 5,5 %, г. Москвы и Московской области – на 6,4 %, Орловской области – на 4,8 %, Рязанской области – на 4,8 %, Смоленской области – на 5,8 %, Тамбовской области – на 1,4 %, Тверской области – на 12,0 %, Тульской области – на 5,6 %, Ярославской области – на 3,8 %.

В декабре 2020 года в Белгородской, Липецкой и Калужской энергосистемах превышены исторические максимумы потребления мощности. Так, 25 декабря 2020 года в энергосистеме Белгородской области зафиксирован новый исторический максимум потребления мощности, который составил 2260 МВт. Новое значение, достигнутое в 17:00 по московскому времени при среднесуточной температуре наружного воздуха -6,3 °С, на 16 МВт превысило показатель предыдущего максимума, зафиксированного 26 января 2018 года. Основная причина превышения – увеличение потребления введенного в 2018 году тепличного комплекса «Гринхаус» с максимальной присоединенной мощностью 44 МВт.

В энергосистеме Липецкой области был побит рекорд потребления мощности еще советского периода. Достигнутый 14 декабря в 09:00 по московскому времени исторический максимум потребления мощности составил 2086 МВт. Предыдущее значение максимума было достигнуто в 1990 году и составило 2010 МВт. Основная причина превышения максимума в декабре 2020 года – увеличение потребления мощности после ввода в эксплуатацию новых тепличных комплексов компаний «Овощи Черноземья», «Тепличный комбинат ЛипецкАгро», «Тепличный комбинат Елецкие овощи» и развитие особой экономической зоны ОЭЗ ППТ «Липецк».

В декабре 2020 года в энергосистеме Калужской области зафиксировано подряд несколько новых исторических максимумов потребления мощности. Наибольшее значение – 1222 МВт – достигнуто 11 декабря в 13:00 по московскому времени при среднесуточной температуре наружного воздуха -7,2°С. Новое значение на 62 МВт превысило показатель максимума предыдущих лет, зафиксированного 20 декабря 2018 года с величиной 1160 МВт при температуре наружного воздуха -13,5°С. Основная причина превышения – увеличение потребления тепличного комплекса компании «Агро-Инвест».

Суммарные объемы потребления и выработки электроэнергии в ОЭС Центра складываются из показателей энергосистем Белгородской, Брянской, Владимирской, Вологодской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Москвы и Московской области, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областей.

Информация о Филиале АО «СО ЕЭС» ОДУ Центра

Филиал АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Центра» обеспечивает надежное функционирование и развитие ЕЭС России в пределах операционной зоны Центра, в которую входят регионы: Белгородская, Брянская, Владимирская, Вологодская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Орловская, Липецкая, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская и Ярославская области, а также Москва и Московская область. Электроэнергетический комплекс образуют 141 электростанция мощностью 5 МВт и выше, 2255 электрических подстанций 110–750 кВ и 2736 линий электропередачи 110–750 кВ общей протяженностью 88692 км. Суммарная установленная мощность электростанций ОЭС Центра составляет 51717 МВт (по данным на 01.01.2021). Площадь территории операционной зоны ОДУ Центра составляет 794,7 тыс. кв. км, в городах и населенных пунктах, расположенных на ней, проживает 40,6 млн человек.