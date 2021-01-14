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"Россети Тюмень" получили лицензию на образовательную деятельность

Россети Тюмень получили лицензию на образовательную деятельность

14 января 2021, 15:45
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ТЮМЕНЬ, ОБРАЗОВАНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Тюмень

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На базе филиала «Нижневартовские электрические сети» создан лицензированный корпоративный учебный центр «Россети Тюмень», в котором персонал будет проходить профессиональную подготовку и переподготовку, а также повышение квалификации по направлениям: электромонтер оперативно-выездной бригады, электромонтер по обслуживанию подстанций, электромонтер по эксплуатации распределительных сетей и другим специальностям энергетического профиля.

Учебный центр расположен в Нижневартовске на территории пункта тренажёрной подготовки персонала «Россети Тюмень» (ПТПП) и считается одним из самых современных в России. Это единый образовательный комплекс, в который входят учебные и тренажерные классы, лаборатории, полигоны магистральных и распределительных сетей, оснащенные современными техническими средствами обучения и макетами действующего оборудования. На базе ПТПП в 2009, 2015 и 2018 годах проходили всероссийские соревнования профессионального мастерства энергетиков, регулярно проводятся соревнования среди команд филиалов «Россети Тюмень». Полигон также является площадкой для профориентационной работы со старшеклассниками и студентами.

Развитие кадрового потенциала в условиях новой цифровой среды является для «Россети Тюмень» одной из приоритетных задач. Компания поддерживает и развивает связи с образовательными организациями, осуществляющими подготовку специалистов: на сегодняшний день заключено более 20 соглашений о сотрудничестве с учреждениями высшего и среднего профессионального образования, созданы две базовые кафедры для подготовки студентов, действует энергокласс в лицее № 3 города Сургута. В 2021-2022 учебном году откроются энергоклассы в школах Нового Уренгоя, Нижневартовска и Тюмени. Корпоративный учебный центр «Россети Тюмень» замкнет цепочку «школа – колледж/вуз – предприятие» в концепции системы непрерывного образования.

Полученная лицензия расширит возможности «Россети Тюмень» и позволит начать обучение не только собственного персонала, но и специалистов других энергетических предприятий. Компания готова внедрять в образовательный процесс передовые технологии и применять современные формы обучения. В перспективе планируется создать сеть образовательных центров для совершенствования профессионального мастерства работников и развития их компетенций в рамках цифровой трансформации отрасли.

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Источник: Россети Тюмень

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