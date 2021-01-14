Россвязь профинансирует создание "умных" антенн

По заказу Федерального агентства связи РФ (Россвязь) российские ученые займутся развитием технологии «умных» антенн и системами связи будущего, сообщает RosTender.info.

Россвязь объявила тендер на научно-исследовательскую работу на тему: «Исследование и отработка современных технологий проектирования адаптивных («умных») антенн и поиска решений для систем связи будущего». Исследования носят шифр «Растр».

С победителем ведомство готово заключить договор на 54 млн рублей, средства поступят из федерального бюджета. Заявки на участие в тендере принимают до 4 февраля, а 11 февраля подведут их итоги.

Цель работы - исследовать пути развития сетевой инфраструктуры, необходимой для создания интеллектуальных систем, содержащих адаптивные многоканальные антенны или адаптивные цифровые антенные решётки, отмечается в конкурсной документации. Исполнителю, в частности, предстоит разработать прототип адаптивной антенны для проведения экспериментальных исследований на стендах ближнего поля, дальней зоны и исследования на электромагнитную совместимость.

Создание новых алгоритмов формирования и приема сигналов позволит повысить спектральную эффективность и емкость системы подвижной связи, а также увеличить скорость передачи информации, говорится в материалах тендера. Рабочая группа должна будет представить результаты своих исследований в середине декабря 2023 года.



