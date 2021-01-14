 
Контракты

Россвязь профинансирует создание "умных" антенн

Россвязь профинансирует создание умных антенн

14 января 2021, 16:00
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ТЕХНОЛОГИИ
Отрасль: Телекоммуникация (связь) 
Источник: РосТендер

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По заказу Федерального агентства связи РФ (Россвязь) российские ученые займутся развитием технологии «умных» антенн и системами связи будущего, сообщает RosTender.info.

Россвязь объявила тендер на научно-исследовательскую работу на тему: «Исследование и отработка современных технологий проектирования адаптивных («умных») антенн и поиска решений для систем связи будущего». Исследования носят шифр «Растр».

С победителем ведомство готово заключить договор на 54 млн рублей, средства поступят из федерального бюджета. Заявки на участие в тендере принимают до 4 февраля, а 11 февраля подведут их итоги.

Цель работы - исследовать пути развития сетевой инфраструктуры, необходимой для создания интеллектуальных систем, содержащих адаптивные многоканальные антенны или адаптивные цифровые антенные решётки, отмечается в конкурсной документации. Исполнителю, в частности, предстоит разработать прототип адаптивной антенны для проведения экспериментальных исследований на стендах ближнего поля, дальней зоны и исследования на электромагнитную совместимость.

Создание новых алгоритмов формирования и приема сигналов позволит повысить спектральную эффективность и емкость системы подвижной связи, а также увеличить скорость передачи информации, говорится в материалах тендера. Рабочая группа должна будет представить результаты своих исследований в середине декабря 2023 года.

 

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Источник: РосТендер

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