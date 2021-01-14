РусГидро приглашает студентов, магистрантов и аспирантов российских технических вузов к участию в XII Всероссийском конкурсе «Энергия развития».

Заявки на участие принимаются до 15 марта 2021 года на сайте конкурса, где также доступна вся необходимая информация, включая условия участия, темы учебных работ и исследовательских проектов и др. Финалисты дистанционного этапа конкурса будут определены к 30 апреля, после чего работы оценит Экспертный совет и авторы лучших из них в мае 2021 года примут участие в завершающем этапе конкурса.

Победители конкурса «Энергия развития» получат дипломы РусГидро и сертификаты на обучение или приобретение оборудования, электронной техники, программного обеспечения для учебы или исследовательской деятельности. Авторы конкурсных работ, одобренных жюри конкурса, будут приглашены к участию в Международном форуме «Российская энергетическая неделя» и Международном форуме молодых энергетиков и промышленников «Форсаж» в составе команды РусГидро.

Цель конкурса «Энергия развития» – системная профессиональная поддержка молодых инженеров, формирование профессионального сообщества и развитие энергетической отрасли. За одиннадцать лет своего существования конкурс приобрел статус всероссийского: более 45 вузов из 22 регионов России приняли приглашения участвовать в нем, свыше 1000 студентов и аспирантов прислали свои работы.

В 2019-2020 гг. финалистами конкурса стали 29 студентов и аспирантов, которые представили 23 научных исследования в области электроэнергетики. Всего на XI конкурс «Энергия развития» поступило 122 работы от 211 студентов и аспирантов 18 российских вузов. По сравнению с предыдущим конкурсом 2018-2019 гг. количество работ увеличилось на 5%, что показывает положительную динамику по количеству присылаемых работ.

Конкурс «Энергия развития» приобрел известность не только среди студентов профильных вузов страны, но и в профессиональном сообществе. В разные годы конкурс признавался победителем различных всероссийских конкурсов и номинаций: лучшей программой компаний ТЭК для школьников, студентов и молодых специалистов в номинации «Социально-ответственный бизнес», победителем на I Всероссийском конкурсе лучших практик работодателей по работе с кадровым резервом «Создавая будущее» Министерства Образования РФ в номинации «Ответственный лидер». Решением Министерства образования и науки конкурс был включен в перечень мероприятий Всероссийского инженерного конкурса (ВИК).

Как социально ответственная компания, РусГидро реализует комплексную благотворительную программу по формированию благоприятной социальной среды и улучшению качества жизни во всех регионах присутствия Группы. Ее приоритетными направлениями являются образование, экология, здравоохранение, спорт, культура, поддержка социальных учреждений и организаций, поддержка благотворительных фондов, НКО и нуждающихся граждан, комплексное развитие инфраструктуры регионов.