По итогам 2020 года сотрудники региональной службы изоляции и защиты от перенапряжений (РСИЗП) филиала ПАО «Россети Волга» — «Ульяновские распределительные сети» провели 6194 испытания электрооборудования. В их число вошли 1427 испытаний на трансформаторных подстанциях (ПС) 0,4/6/10 кВ, 695 испытаний на ПС 110/35 кВ и 4072 испытания опорно-стержневой изоляции 110 кВ.

Максимальной точности и эффективности при проведении электрических испытаний и измерений энергетикам удается добиться благодаря использованию современных методов диагностики и высокотехнологичного оборудования. В частности, для выявления микротрещин на фарфоре опорно-стрежневой изоляции применяется виброакустический метод. Также для диагностики структуры высоковольтного фарфора в филиале «Ульяновские РС» используется ультразвуковой метод.

Наиболее эффективным бесконтактным методом диагностики состояния оборудования и сооружений без вывода их из работы, является тепловизионный контроль. В 2020 году специалисты РСИЗП при помощи тепловизора обследовали 81 высоковольтную подстанцию, 65 высоковольтных воздушных линий и 1466 трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ. Тепловизионные обследования позволяют энергетикам определять даже незначительные дефекты посредством фиксации и преобразования инфракрасного излучения в видимый спектр.

Кроме того, в филиале функционирует современная высокоэффективная химико-хроматографическая лаборатория, осуществляющая анализ проб. Физико-химический и хроматографический анализы, проведенные на электронном оборудовании с применением новых методик и технологий, позволяют максимально точно определить любые отклонения от нормы и на ранних стадиях диагностировать медленно развивающиеся дефекты в трансформаторах. В прошедшем году сотрудники лаборатории провели 857 анализов проб трансформаторного масла.

Периодические испытания, измерения и обследования электрооборудования позволяют на ранних стадиях выявить дефекты и неисправности, тем самым исключая риск повреждения дорогостоящего оборудования и возникновения технологических нарушений в сетях. Все данные, полученные в ходе обследований, учитываются при формировании и корректировке ежегодных производственных программ.