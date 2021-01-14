В Петербурге продолжается программа модернизации наружного освещения.

«Все магистрали, улицы и проезды как в центре, так и на окраинах должны быть оборудованы современными системами освещения. Это вопрос безопасности и комфорта петербуржцев», - подчеркивает губернатор Александр Беглов.

По итогам 2020 года новое освещение, включающее свыше 1700 светильников и 49 км надежных линий электроснабжения, получили 25 улиц и магистралей в 12 районах города. Среди наиболее крупных проектов — реконструкция освещения Новоизмайловского проспекта и проспекта Энтузиастов, улиц Одоевского и Новостроек. В Петроградском районе обновлено освещение на семи улицах: Чкаловском проспекте, Ждановской улице, улице Подковырова, улице Подрезова, улице Полозова, Ижорской улице и Провиантской улице. По нескольким адресам освещение установили «с нуля»: это дорога от кольца автобуса № 379 (завершение улицы Обороны) до садоводств «Звездочка» и «Павловское-2», тротуары и боковые проезды вдоль Богатырского проспекта на участке от Коломяжского проспекта до Байконурской улицы.

Также дополнительным освещением оборудованы тротуары, перекрестки, остановки общественного транспорта и пешеходные переходы.

В 2021 году специалисты СПб ГБУ «Ленсвет» совместно с СПб ГКУ «Управление заказчика» планируют построить, реконструировать и отремонтировать системы освещения более 30 городских улиц и магистралей.