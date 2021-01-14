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В России займутся научными разработками по созданию сетей 6G

В России займутся научными разработками по созданию сетей 6G

14 января 2021, 13:30
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, 6G, ТЕХНОЛОГИИ
Отрасль: Телекоммуникация (связь) 
Источник: РосТендер

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По заказу Федерального агентства связи РФ (Россвязь) в России проведут научные исследования в области развития технологии связи 6G, сообщает RosTender.info.

Ведомство объявило тендер на выполнение научно-исследовательской работы на тему: «Развитие новой технологии неортогонального доступа (NOMA) и ее использование совместно с технологией MIMO для перспективных систем связи 6G». Работа носит шифр «MIMO-NOMA».

С победителем тендера Россвязь готова заключить контракт на 35,2 млн рублей, средства будут направлены из федерального бюджета. Предложения от участников тендера принимают до 4 февраля, а 11 февраля планируется подвести его итоги и назвать победителя.
Согласно техническому заданию к тендеру, цели исследования – повышение спектральной эффективности беспроводных систем связи, увеличение их емкости, и скорости передачи информации. Этого предполагается добиться за счет разработки новых алгоритмов формирования и обработки сигналов в системах связи с применением технологии неортогонального доступа NOMA и технологии многоантенных систем MIMO в системах MIMO-NOMA.

Научная новизна исследований заключается в разработке новых алгоритмов формирования и приема сигналов в системах связи с неортогональным доступом, в том числе и многоантенных, отмечается в документации тендера. Алгоритмы позволяют повысить емкость системы связи, а также увеличить ее спектральную эффективность.

Исполнителю, в частности, предстоит развить фундаментальную теорию неортогонального разделения сигналов и множественного доступа, разработать алгоритмы приема сигналов в системах связи с неортогональным доступом, смоделировать и исследовать разработанные алгоритмы.
Разработчики должны будут представить Россвязи новую технологию в декабре 2022 года. Также предстоит подготовить заявку на изобретение, написать статьи в научных журналах, рассказать о технологии на международных конференциях и подготовить заявки на регистрацию компьютерных программ.
 

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Источник: РосТендер

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