Новым резидентом Территории опережающего социально-экономического развития «Новотроицк» стало ООО «Завод ЭЛМОН». Об этом сообщает правительство Оренбургской области.

«Предприятие планирует к реализации на территории г. Новотроицка инвестиционный проект по производству электрощитовой продукции и светодиодных светильников (бытовых и промышленных)»,– говорится в сообщении.

В частности, речь идет о выпуске уличных и промышленных светодиодных светильников, а также светодиодных светильников для общественных и жилых зданий. Кроме того, предприятие планирует выпускать световое оборудование для сферы ЖКХ и широкий ассортимент электрических щитов.

Проект позволит создать 24 новых рабочих места. Общая его стоимость составляет около 33 млн руб.