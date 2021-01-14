В рамках ремонтной программы 2021 года специалисты Усть-Лабинского филиала компании «Россети Кубань» приступают к ремонту энергообъектов в целях повышения надежности энергоснабжения потребителей Тбилисского района Краснодарского края. На ремонт и техническое обслуживание энергообъектов в муниципальном образовании будет направлено 12,6 млн рублей.

В 2021 году в Тбилисском районе энергетики планируют провести капитальный ремонт 38 комплектных трансформаторных подстанций, заменить более 60 стоек и железобетонных приставок, обновить элементы подвесной арматуры и свыше 300 изоляторов. Для увеличения пропускной способности воздушных линий будет заменено 12 км провода.

– Главная задача, которую мы ставим перед собой – качественно и в установленные сроки выполнить запланированный ремонт, чтобы обеспечить надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей. Особое внимание уделим небольшим населенным пунктам, в которых есть удаленные социальные объекты, – отметил директор Усть-Лабинских электрических сетей Вадим Макушин.

Кроме того, специалисты продолжат выполнять замену вводных кабелей в домовладения с применением самонесущего изолированного провода. Стоит отметить, что этот вид провода высокотехнологичен, не подвержен ультрафиолетовому и атмосферному воздействию, исключает вероятность хищения электроэнергии и обладает повышенной пропускной способностью.

Усть-Лабинские электрические сети обеспечивают электроэнергией Выселковский, Кореновский, Тбилисский и Усть-Лабинский районы Краснодарского края. Территория обслуживания составляет свыше 5 тыс. кв. км, где проживает более 300 тысяч человек. В эксплуатационной зоне ответственности предприятия находятся 62 подстанции 35-110 кВ, порядка 1,9 тысяч трансформаторных пунктов, более 7 тысяч километров линий электропередачи.