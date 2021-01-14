Заместитель генерального директора – руководитель Аппарата «Россети Северный Кавказ» Роман Новоселов сегодня представил коллективу филиала «Ингушэнерго» нового руководителя. Исполняющим обязанности директора регионального филиала назначен Ваха Евлоев.

Роман Новоселов от лица руководства компании «Россети Северный Кавказ» обозначил первоочередные задачи перед новым руководителем. В их числе – своевременная и качественная реализация программы снижения потерь и установка интеллектуальной системы учета, а также повышение дисциплины платежей за потреблённый энергоресурс. Руководитель аппарата энергокомпании выразил уверенность, что новое кадровое назначение позволит закрепить и развить результаты, достигнутые ранее в зоне деятельности филиала «Ингушэнерго».

«Электросетевая отрасль республики на пороге больших перемен – вам предстоит объемная работа в части повышения надёжности и качества электроснабжения территории. Прошу в первую очередь взять под личный контроль и обеспечить качественную реализацию программы снижения потерь – реконструкция ветхих сетей и установка интеллектуальной системы учёта, соблюдение правил технологического присоединения заявителей и повышение доступности инфраструктуры, консолидацию бесхозяйного оборудования, а также укрепление платежной дисциплины всех категорий потребителей», - отметил Роман Новоселов.

Справочно:



Ваха Суламбекович Евлоев родился 26 июля 1960 года в с. Чермен Пригородного района Северной Осетии.

В 1986 году окончил Белорусский государственный институт народного хозяйства.

С 1992 года по 1994 год занимал должность Министра внешнеэкономических связей Республики Ингушетия.

С 1995 года по 1996 год – помощник депутата Государственной Думы.

С 1996 года по 1999 год работал Советником Председателя Государственного комитета РФ по физической культуре и туризму.

С 2001 года по 2010 год – Советник президента Олимпийского резерва.

С 2010 года по 2013 год – постоянный представитель Республики Ингушетия при Президенте России.

С 2013 по 2019 год – Советник Главы Республики Ингушетия.

14 января 2021 года утвержден на должность исполняющего обязанности директора филиала «Россети Северный Кавказ» - «Ингушэнерго».