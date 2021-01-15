"Порядочность – не слова, порядочность – это действия"
15 января 2021, 15:00
Рубрика: Модернизация
Метки: ЭЗС, ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ, МОСОБЛЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика
АО «Мособлэнерго» ввело в эксплуатацию отдельно стоящую зарядную станцию для электротранспорта в Раменском городском округе. Зарядка находится в микрорайоне Молодёжный на ул. Молодёжная, д.27. Монтаж и наладку производило Раменское производственное отделение компании в рамках проекта по развитию электрозарядной инфраструктуры Министерства энергетики Московской области.
Управление станцией осуществляется с помощью бесплатного мобильного приложения «Зарядки Мосэнергосбыт», размещенного на платформах Google Play и App Store. На территории Раменского городского округа работает ещё одна электрозярядная станция. Она расположена по адресу Чугунова, 43.
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