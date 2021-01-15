АО «Мособлэнерго» ввело в эксплуатацию отдельно стоящую зарядную станцию для электротранспорта в Раменском городском округе. Зарядка находится в микрорайоне Молодёжный на ул. Молодёжная, д.27. Монтаж и наладку производило Раменское производственное отделение компании в рамках проекта по развитию электрозарядной инфраструктуры Министерства энергетики Московской области.

Управление станцией осуществляется с помощью бесплатного мобильного приложения «Зарядки Мосэнергосбыт», размещенного на платформах Google Play и App Store. На территории Раменского городского округа работает ещё одна электрозярядная станция. Она расположена по адресу Чугунова, 43.