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АО "Мособлэнерго" ввело в эксплуатацию зарядную станцию для электромобилей в Раменском

АО Мособлэнерго ввело в эксплуатацию зарядную станцию для электромобилей в Раменском

15 января 2021, 15:00
Рубрика: Модернизация
Метки: ЭЗС, ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ, МОСОБЛЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "Мособлэнерго"

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АО «Мособлэнерго» ввело в эксплуатацию отдельно стоящую зарядную станцию для электротранспорта в Раменском городском округе. Зарядка находится в микрорайоне Молодёжный на ул. Молодёжная, д.27. Монтаж и наладку производило Раменское производственное отделение компании в рамках проекта по развитию электрозарядной инфраструктуры Министерства энергетики Московской области.

Управление станцией осуществляется с помощью бесплатного мобильного приложения «Зарядки Мосэнергосбыт», размещенного на платформах Google Play и App Store. На территории Раменского городского округа работает ещё одна электрозярядная станция. Она расположена по адресу Чугунова, 43.

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Источник: АО "Мособлэнерго"

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