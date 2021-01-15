На месте двухэтажного административного здания на ул. Романова, 33, появится современная восьмиэтажка, куда переведут часть отделов мэрии. В ведомстве рассчитывают, что это улучшит управляемость и контроль за работой чиновников и подразделений мэрии.

Сначала старое здание планировали реконструировать, надстроив несколько этажей. Однако от этого варианта отказались, поскольку двухэтажка имеет значительный износ и не выдержала бы дополнительной нагрузки. Тогда был разработан проект новой административной многоэтажки.

Это будет восьмиэтажное здание с двухуровневой подземной парковкой для сотрудников на 48 машино-мест, своей архитектурой и цветовыми решениями гармонирующее с соседним «Домом быта».

Участок, где планируется вести строительство, принадлежит мэрии. Планируется, что строительство будет вестись за счет внебюджетных средств, которые зарабатывает и привлекает заказчик – МУП «Центр муниципального имущества», подчеркнул мэр Новосибирска Анатолий Локоть на онлайн-встрече с журналистами, посвященной строительным итогам 2020 года.

Когда отделы мэрии, рассеянные по территории города, переедут в новое здание, освободятся их прежние помещения. Часть их арендуется, остальные находятся в собственности муниципалитета. При реализации этих площадей Центр муниципального имущества выручит дополнительные средства на стройку.

Контракт на строительство административного здания на ул. Романова, 33, стоимостью 345 млн рублей заключен в декабре 2020 года. Сдать новое здание в эксплуатацию подрядчик должен в апреле 2022 года.