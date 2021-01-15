 
Модернизация

Игорь Маковский провел Штаб в Твери по повышению надёжности электросетевого комплекса региона

Игорь Маковский провел Штаб в Твери по повышению надёжности электросетевого комплекса региона

15 января 2021, 18:00
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ЦЕНТР, РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Центр

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 2 мин
65

Россети Центр, Россети Центр и Приволжье

Россети Центр, Россети Центр и Приволжье

Генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в рамках заседания Штаба в Тверской области дал оценку проведению восстановительных и ремонтных работ на территории региона и поставил ряд задач по улучшению эффективности управления филиалом.

На данный момент ситуация в электросетевом комплексе удовлетворительная. Вчерашний снегопад вызвал отключения энергосетей в ряде районов Тверской области. Сейчас энергетики завершают аварийно-восстановительные работы по индивидуальным заявкам. К работам суммарно привлечены 330 бригад, 1271 человек и 355 единиц техники, в том числе из других регионов.

Игорь Маковский обратил особое внимание на поддержку производственного персонала, который задействован в Тверской области.

«С новогодних праздников на территории региона работает значительная группировка сил и средств, в том числе из других филиалов. Ими проделан действительно героический труд по восстановлению сетей в аномальных погодных условиях: несколько раз был переход через ноль, сильные снегопады. Я благодарен каждому из них и поручаю отнестись самым внимательным образом к мотивации тех, кто отработал и продолжает работать», - отметил генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье».

Также в ходе Штаба обсудили вопросы по переходу на новую систему диспетчерского управления «Тверьэнерго», изменению работы службы механизации и транспорта филиала, повышению эффективности системы учёта электроэнергии и борьбы с потерями, применению распредавтоматизации на территории региона, повышению компетенции и мотивации персонала филиала.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: Россети Центр

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
Новый энергоблок Ленинградской АЭС выдал первый миллиард кВт.час в единую энергосистему России 15.01.2021
Новый энергоблок Ленинградской АЭС выдал первый миллиард кВт.час в единую энергосистему России
На Ленинградской АЭС стартовала ремонтная кампания 2021 года 15.01.2021
На Ленинградской АЭС стартовала ремонтная кампания 2021 года
Курская АЭС-2: определены ключевые задачи на 2021 год 15.01.2021
Курская АЭС-2: определены ключевые задачи на 2021 год
АО 15.01.2021
АО "Мособлэнерго" ввело в эксплуатацию зарядную станцию для электромобилей в Раменском
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Прямой эфир RusCable Live
+