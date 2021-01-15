Курская АЭС-2: определены ключевые задачи на 2021 год

В 2021 году на стройплощадке станции замещения запланировано выполнение 10-им ключевых событий, из которых два – это государственные задания. Меры по обеспечению их выполнения обсуждались во время рабочего визита генерального директора АО «Концерн Росэнергоатом» Андрея Петрова на строительную площадку Курской АЭС-2.

В текущем году строителям предстоит установить в проектное положение все гидроемкости системы аварийного охлаждения активной зоны (САОЗ) в реакторном здании энергоблока №1 и опорную ферму шахты реактора в реакторном здании энергоблока №2.

«Кроме того, в 2021 году будут активно вестись подготовительные работы по обеспечению подачи напряжения на собственные нужды. В текущем году должны быть полностью завершены строительные работы на объектах схемы выдачи мощности, чтобы в дальнейшем приступить к монтажу оборудования и прокладке кабеля. Большой объем работ запланирован по подготовке к монтажу корпуса реактора, который намечен на 2022 год», – пояснил директор Курской АЭС Вячеслав Федюкин.

В 2021 году двукратно возрастет объем строительно-монтажных работ по сравнению с прошлым годом, будут развернуты строительные работы еще на 41 объекте. По графику численность персонала на стройплощадке Курской АЭС-2 в 2021 году возрастет до 10 тысяч человек.