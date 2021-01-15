Инвестиции в информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в России за шесть лет выросли вдвое и продолжат расти, благодаря чему страна становится лидером в цифровизации экономики. Об этом заявил в пятницу, 15 января, министр экономического развития РФ Максим Решетников на сессии Гайдаровского форума "Непростой разговор об экономическом росте".

Глава ведомства назвал масштаб изменений в системе экономики, в ее структуре, в экономических отношениях в результате цифровизации сопоставимым с эффектом от электрификации в XX веке. "Скорость превосходит проникновение электричества в жизнь в начале ХХ века", - сказал он.

"Мы видим, с одной стороны, очень сильное влияние на инвестиции. Инвестиции в ИКТ за шесть лет выросли в два раза, это серьезный сдвиг, и он будет нарастать дальше. Инвестиции в тяжелую инфраструктуру будут сокращаться, а все, что касается ИКТ, интеллектуальные права и так далее, будет нарастать", - считает министр.

При этом идет формирование так называемой шеринговой экономики, или экономики совместного потребления, продолжил Максим Решетников.

"Одно и то же средство производства используется разными участниками, и эффективность использования повышается. Это, с одной стороны здорово, с другой стороны, это снижает потребность в инвестициях, потому что экономика может расти при более низком уровне развития инвестиций за счет распространения этих механизмов. Это то, что нам еще предстоит осознать, и то, что надо учитывать", - пояснил он.

Глава Минэкономразвития также назвал очень важным тот факт, что цифровизация очень сильно меняет работу предпринимателей.

"И здесь мы являемся лидерами, это тот случай, когда мы сформировали для этого институциональную среду опережения", - подчеркнул он, уточнив, что речь идет в том числе о российском законодательстве о самозанятых и налоге на профессиональный доход. "Мы сейчас видим стремительный рост числа тех людей, которые посредством этой инфраструктуры формируют новый класс самостоятельных работников", - добавил министр. "Мы все чаще видим от бизнеса запрос на регулирование отношений с экосистемой. Как в свое время были отрегулированы отношения между производительными и торговыми сетями, и эта система показала свою эффективность, так и сейчас нам надо всерьез, но очень аккуратно подходить к поэтапному регулированию всех этих вопросов", - указал он.

В этом контексте он сообщил, что в ближайшее время планируется внесение в Государственную Думу законопроекта по экспериментальным цифровым режимам, кроме того, готовится законопроект по электронным архивам, который позволит отказаться от бумажного документооборота.