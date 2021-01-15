На Ленинградской АЭС стартовала ремонтная кампания 2021 года

15 января энергоблок № 3 Ленинградской АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом», Ленобласть) остановлен для проведения текущего ремонта с плановым сроком в 21 сутки. Проведение работ на энергоблоке, в частности, необходимо для подключения нового энергоблока № 6 ВВЭР-1200 к существующей схеме выдачи мощности энергоблоков № 3 и 4 РБМК-1000.

Как пояснил заместитель главного инженера по ремонту Павел Лаврентьев, «в этом году ремонты разной степени сложности запланированы на всех действующих блоках атомной станции общей продолжительностью 241 сутки». В том числе, на энергоблоке №4 в феврале начнется ответственный ремонт сроком на 95 суток с проведением работ по внутриреакторному контролю (ВРК) и управлению ресурсными характеристиками (УРХ) с возможным применением робототехнических комплексов для восстановления графитовой кладки реактора.

Позже, в июне на капитальный ремонт с ВРК и УРХ, а также для профилактических ремонтных работ на циркуляционных насосах будет остановлен блок № 3. Кроме того, в этом году краткосрочные (в пределах 10 суток) профилактические ремонты запланированы на новых блоках ВВЭР-1200.

В настоящее время в работе на Ленинградской АЭС находятся энергоблоки № 4 (РБМК) и 5 (ВВЭР-1200), а также продолжается этап опытно-промышленной эксплуатации энергоблока № 6 (ВВЭР-1200), которые несут суммарную нагрузку 3135 МВт.

Государственный план по выработке электроэнергии выполняется на 108%.