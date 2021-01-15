На арктическом месторождении "ЛУКОЙЛа" пробурят новые скважины

Главгосэкспертиза России изучила проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство эксплуатационных скважин Ярейюского месторождения. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Месторождение, расположенное за Полярным кругом, в зоне вечной мерзлоты в Ненецком автономном округе, входит в состав Ярейюского нефтегазоносного района Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции и является одним из самых северных разрабатываемых в России. Добычу на нем ведет ООО «ЛУКОЙЛ-Коми».

Проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрено строительство эксплуатационных скважин – 16 добывающих и 5 нагнетательных - в составе трех кустов Ярейюского месторождения. Проектная глубина горизонтальных скважин по вертикали и стволу составляет 2022 и 3724 м. Глубина наклонно-направленных скважин – 2060 и 2757 м.

Для обеспечения транспортной доступности сооружаемых объектов на месторождении построят вертолетную площадку и проложат внутриплощадочные дороги.

Генеральная проектная организация – ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть» в г. Перми.

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