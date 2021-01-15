На космодроме Восточный началось строительство аэропорта

Началось создание аэропорта на космодроме Восточный, сообщается на сайте госкорпорации.

"Госкорпорация "Роскосмос" приступила к созданию на космодроме Восточный аэропортового комплекса", - говорится на сайте.

Контракт по строительству был заключен с Crocus Group в декабре 2020 года.

Как пояснили в госкорпорации, критическая важность создания и ввода в эксплуатацию объекта обоснована необходимостью использования тяжелых самолетов транспортной авиации для доставки на космодром крупногабаритных составных частей пилотируемого транспортного корабля нового поколения, космических аппаратов различного назначения, изделий ракетно-космической техники и испытательного оборудования, которые не могут быть доставлены железнодорожным или автомобильным транспортом.

Ранее из материалов "Роскосмоса", размещенных на сайте госзакупок, стало известно, что аэропорт на космодроме Восточный планируется построить за 28 миллиардов рублей к 2025 году. В материалах говорится, что второй этап строительства аэропорта планируется в 2026-2029 годах, на него предполагается затратить 7,4 миллиарда рублей. Аэропорт сможет принимать самолеты вплоть до Ан-124 "Руслан" - одного из самых грузоподъемных в мире.

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