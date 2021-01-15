15 января в 15:30 энергоблок № 6 Ленинградской АЭС выработал 1 млрд кВт.ч электроэнергии (с момента синхронизации с единой энергосистемой Северо-Запада России). Первый значимый производственный результат достигнут на заключительном этапе опытно-промышленной эксплуатации.

«На сегодняшний день энергоблок успешно отработал 85 суток на различных уровнях мощности, - отметил главный инженер Ленинградской АЭС-2 Александр Беляев. – За это время выполнен целый комплекс тестирований и проверок на 40%, 50%, 75% и 90% мощности, подтвердивших надежную, эффективную, а главное - безопасную работу блока в различных условиях эксплуатации. В настоящее время выполняются испытания на уровне мощности 100% и обеспечивается практически 75% тепловой энергии Ленинградской АЭС. Поэтому первый миллиард кВт.ч - это, безусловно, важное, но, скорее, закономерное для нас событие, которое свидетельствует, что энергоблок находится на финишной прямой и полностью готов к выполнению главной своей задачи – выработке электрической и тепловой энергии, которая позволит продолжить реализацию целого ряда крупных региональных инвестиционных проектов, требующих значительного энергопотребления на Северо-Западе России, а Ленинградской АЭС оставаться по-прежнему самой мощной атомной станцией в стране».