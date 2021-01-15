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Павел Сниккарс: "Программа поддержки ВИЭ показала хорошие результаты"

Действующая программа поддержки генерации на основе возобновляемых источников энергии показала хорошие экономические результаты с точки зрения снижения удельных капитальных затрат, а также создания производственных площадок, сообщил Павел Сниккарс в выступлении на сессии «Зелёная энергетика: единственная энергетика будущего?» в рамках «Гайдаровского форума 2021».

«Первая программа поддержки ВИЭ завершается, у нас есть хорошие результаты с точки зрения создания самих производств на площадках, а также экономические результаты в виде снижения удельной стоимости и по ветру, и по солнцу. Удельные капексы у нас достаточно серьёзно снизились», – отметил Павел Сниккарс.

Заместитель Министра напомнил, что за время действия программы было не только создано производство оборудования для ВИЭ в России, но и начат его экспорт.

«И здесь мы считаем правильно использовать это направление в качестве меры поддержки. Это чётко показывает, насколько востребована продукция, которую мы производим», – сказал Павел Сниккарс.

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Источник: Министерство энергетики России

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