Действующая программа поддержки генерации на основе возобновляемых источников энергии показала хорошие экономические результаты с точки зрения снижения удельных капитальных затрат, а также создания производственных площадок, сообщил Павел Сниккарс в выступлении на сессии «Зелёная энергетика: единственная энергетика будущего?» в рамках «Гайдаровского форума 2021».

«Первая программа поддержки ВИЭ завершается, у нас есть хорошие результаты с точки зрения создания самих производств на площадках, а также экономические результаты в виде снижения удельной стоимости и по ветру, и по солнцу. Удельные капексы у нас достаточно серьёзно снизились», – отметил Павел Сниккарс.

Заместитель Министра напомнил, что за время действия программы было не только создано производство оборудования для ВИЭ в России, но и начат его экспорт.