Энергетики компании «Россети Московский регион» обеспечили возможность осуществления работ, связанных с переустройством переходов высоковольтных воздушных линий электропередачи через крупные транспортные магистрали на востоке Подмосковья.

В районе строительства 4-го пускового комплекса Центральной кольцевой автодороги потребовалось переустройство переходов 8 высоковольтных воздушных линий электропередачи напряжением 220 и 110 кВ. Работы предусматривали демонтаж старых опор и установку новых более надежных и современных – анкерных.

Главной задачей специалистов «Восточных электрических сетей» - филиала компании «Россети Московский регион» было обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей при ослабленной схемно-режимной ситуации, вызванной одновременной реконструкцией сразу нескольких ЛЭП.

Чтобы не допустить сбоев в электроснабжении, энергетики заблаговременно разработали план специальных мероприятий по оперативному реагированию на возможные нарушения энергообеспечения потребителей. Он предусматривал установку резервного источника электропитания (РИСЭ) вблизи 2-3 трансформаторных подстанций (ТП). Таким образом, 23 РИСЭ компании «Россети Московский регион» и четыре бригады аварийно-восстановительной службы Восточных электрических сетей находились круглосуточно в полной готовности непосредственно на местах подключения РИСЭ, чтобы обеспечить резервное электропитание порядка 60 ТП, находящихся в населенных пунктах вблизи г.о. Электросталь. В них проживают более 5 000 человек, функционируют 22 социально значимых объекта и предприятия оборонной промышленности. Также энергетики компании вели непрерывный технический надзор за производством работ по переустройству ЛЭП.

В настоящее время процесс переустройства перехода ЛЭП через ЦКАД успешно завершен.

Аналогичные работы по переустройству переходов ВЛ 110 кВ были проведены на Горьковской ветке Московской железной дороги ПАО «РЖД» в ноябре 2020 года. На период реконструкции специалисты компании «Россети Московский регион» обеспечили надежное электроснабжение более 36 000 потребителей, которые не почувствовали на себе никаких последствий столь масштабных работ на высоковольтных линиях электропередачи.