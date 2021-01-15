Германское Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) выдало разрешение на строительство трубопровода "Северный поток - 2" в водах ФРГ до конца мая. Об этом сообщается в распространенном в пятницу заявлении регулятора.

Nord Stream 2 AG (оператор проекта строительства "Северного потока - 2") может немедленно начать работы. Как отмечается, речь идет о работах по прокладке труб в германской исключительной экономической зоне, общая протяженность участка - около 30 км.

Новое разрешение потребовалось, в частности, в связи с тем, что в декабре 2019 года швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. Для ее судов уже было выдано разрешение на строительство в зимние месяцы, но Nord Stream 2 AG после ухода швейцарцев пришлось перейти на другой тип судов - с системой якорного позиционирования, которой оснащен, например, трубоукладчик "Фортуна". Поэтому требовалось новое разрешение.

"15 января 2021 года Nord Stream 2 получила необходимое разрешение с учетом запрошенных поправок от Федерального ведомства по судоходству и гидрографии ФРГ для работ в исключительной экономической зоне Германии", - подтвердили ТАСС в Nord Stream 2 AG, не уточнив предполагаемые сроки укладки газопровода в территориальных водах Германии

В декабре "Фортуна" построила 2,6 км газопровода в исключительной экономической зоне Германии, после чего было необходимо продлить разрешение.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени всего было уложено более 2 300 км газопровода "Северный поток - 2" (из примерно 2 460 км, то есть 94% от общей протяженности газопровода). Помимо примерно 30 км в водах Германии осталось уложить еще 120 км трубопровода в водах Дании.

Фото: © EPA-EFE/CLEMENS BILAN