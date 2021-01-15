«Россети Северный Кавказ» продолжают реализацию Программы снижения потерь электроэнергии в городе Гудермесе Чеченской Республики.

В рамках проекта по повышению надёжности и качества электроснабжения жителей города специалисты уже установили 2,4 тысячи новых опор, смонтировали 30 км самонесущего изолированного провода (СИП) и более 170 интеллектуальных приборов учета.



Выполнение работ предусматривает временное ограничение электроснабжения территории. Как подчеркивает главный инженер АО «Чеченэнерго» Ильяс Цуев, мера необходима для обеспечения безопасности специалистов.

«Учитывая, что на улице зима, а у многих потребителей электрические отопительные системы, мы стараемся минимизировать время ограничения электроснабжения, но совсем избежать отключений невозможно. Очень надеемся на понимание жителей Гудермеса. Их терпение в скором времени будет вознаграждено – реализация программы в разы повысит качество и надежность электроснабжения города», - отметил Ильяс Цуев.

Всего в рамках проекта по снижению технических потерь в сетях региональной энергокомпании специалисты смонтируют в Гудермесе 107 километров СИП, установят порядка 13 тысяч «умных» счётчиков и 17 дополнительных трансформаторных подстанций (ТП), проведут капитальный ремонт 28 ТП.



Напомним, что Программа снижения потерь электроэнергии в сетях АО «Чеченэнерго» началась в Аргуне осенью прошлого года. Работы здесь на завершающем этапе – ведется раздача выносных дисплеев, через которые и будет передаваться информация о потребленной электроэнергии потребителям. Реализация масштабной программы в регионе – результат достигнутой договоренности Главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Кадырова с руководством Министерства энергетики России и ПАО «Россети».