Управляющая строительная компания «Сибиряк» стала победителем тендера на строительство федерального детского реабилитационного центра (ФДРЦ) в Бердске Новосибирской области. Стоимость разработки проектной документации, строительства и оснащения клиники, рассчитанной на 300 коек, составила 7,473 млрд рублей. Объект должен быть введен в эксплуатацию к 5 августа 2024 года.

Соперником УСК «Сибиряк» по тендеру с начальной максимальной ценой контракта 7,6 млрд рублей выступало ООО «Концерн Титан-2». Компания предложила меньшую цену – 7,2 млрд рублей, однако уступила по дополнительным показателям. Заказчиком строительства ФДРЦ выступала дирекция единого заказчика-застройщика Минздрава РФ.

Как следует из медико-технического задания, ФДРЦ должен представлять из себя Smart-клинику, включающую передовую медицинскую информационную систему и систему поддержки принятия врачебных решений с использованием технологий искусственного интеллекта.

Медицинская инфраструктура будет включать в себя пять отделений круглосуточного стационара по 60 коек каждое, в том числе реанимации и интенсивной терапии, ортопедическое, ревматологическое, соматическое и два отделения нейрореабилитации, дневной стационар на 75 коек, лечебный и консультативно-диагностический блок, а также административные, технические и вспомогательные помещения.

Вокруг центра будет создана реабилитационная инфраструктура, в том числе велодорожки, пляжная зона, лыжные трассы и мини-стадион. Вокруг клиники разобьют ландшафтный парк.

В декабре 2017 года Правительство РФ утвердило выделение из федерального бюджета 4,09 млрд рублей на сооружение и оснащение в Подольске (Московская область) ФДРЦ по госпрограмме «Развитие здравоохранения» до 2022 года, возведением объекта занимается «Газхолодмаш». В ноябре 2019 года Минздрав РФ предлагал досрочно ввести комплекс в эксплуатацию – уже в 2021 году.

В декабре 2020 года Правительство РФ выделило 7,6 млрд рублей на строительство ФДРЦ в Бердске Новосибирской области.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО УСК «Сибиряк» зарегистрировано в 2004 году и специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. По данным СПАРК-Интерфакс, компания принадлежит Владимиру Егорову (75%) и Екатерине Кочетковой (25%). В 2019 году компания выручила 9,7 млрд рублей, чистая прибыль составила 90,5 млн рублей.

«Сибиряк» регулярно получает строительные подряды в Красноярском крае и других регионах. Компания заняла 4-ю строчку в рейтинге «ТОП50 подрядчиков медицинских строек по общей сумме контрактов за 2014–2017 годы» по версии Аналитического центра Vademecum с показателем 4,9 млрд рублей.

