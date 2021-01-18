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Крытый футбольный манеж построят в Ростове до конца 2022 года

Крытый футбольный манеж построят в Ростове до конца 2022 года

18 января 2021, 18:01
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: kg-rostov.ru

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В настоящее время в донской столице возводятся два крупных объекта – комплекс для занятий велоспортом BMX стоимостью более 181 млн рублей и крытый футбольный манеж стоимостью более 393 млн рублей. Спортивные сооружения строятся в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни», сообщает пресс-служба донского правительства.

Известны и сроки реализации проектов – трассу для велоспортсменов BMX и маунтинбайк площадью более 50 тысяч кв. метров построят ориентировочно до конца 2021 года. Уже сейчас объект готов почти наполовину. А крытый футбольный манеж на территории ростовского училища олимпийского резерва планируют построить до конца 2021 года. Его площадь составит свыше 5 тысяч квадратных метров.

Отмечается, что до 2024 года на Дону будут возведены еще 47 спортивных объекта – на эти цели в период с 2019 по 2024 годы предусмотрены средства регионального бюджетав размере 1 205,3 млн рублей, а также федерального бюджета в размере 915,7 млн рублей.

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Источник: kg-rostov.ru

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