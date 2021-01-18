Балашихинское производственное отделение Щёлковского филиала АО «Мособлэнерго» получило в ведение 574 км линий электропередачи, принадлежавших до 01 января 2021 года ЗАО «ЭЛЭКС». Это 322 км высоковольтных и 252 км низковольтных воздушных и кабельных линий. Объекты были переданы на баланс АО «Мособлэнерго» в связи с прекращением деятельности прежней электросетевой компании. ЛЭП и подстанции расположены на территориях Железнодорожного, Балашихинского и Реутовского сетевых участков.



Также вместе с воздушными и кабельными линиями на баланс АО «Мособлэнерго» было передано 580 трансформаторных и распределительных подстанций, ранее обслуживаемых компанией «ЭЛЭКС».



Передача электросетей и подстанций в ведение Балашихинского производственного отделения АО «Мособлэнерго» позволит производить качественное и своевременное обслуживание энергообъектов. Также оперативно устранять возможные технологические нарушения. Обязательства по ранее заключённым договорам с ЗАО «ЭЛЭКС» на технологическое присоединение будут выполнены.