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На баланс Щелковского филиала АО "Мособлэнерго" передано 574 км линий электропередачи

На баланс Щелковского филиала АО Мособлэнерго передано 574 км линий электропередачи

18 января 2021, 16:45
Рубрика: Модернизация
Метки: МОСОБЛЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "Мособлэнерго"

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Балашихинское производственное отделение Щёлковского филиала АО «Мособлэнерго» получило в ведение 574 км линий электропередачи, принадлежавших до 01 января 2021 года ЗАО «ЭЛЭКС». Это 322 км высоковольтных и 252 км низковольтных воздушных и кабельных линий. Объекты были переданы на баланс АО «Мособлэнерго» в связи с прекращением деятельности прежней электросетевой компании. ЛЭП и подстанции расположены на территориях Железнодорожного, Балашихинского и Реутовского сетевых участков.

Также вместе с воздушными и кабельными линиями на баланс АО «Мособлэнерго» было передано 580 трансформаторных и распределительных подстанций, ранее обслуживаемых компанией «ЭЛЭКС».

Передача электросетей и подстанций в ведение Балашихинского производственного отделения АО «Мособлэнерго» позволит производить качественное и своевременное обслуживание энергообъектов. Также оперативно устранять возможные технологические нарушения. Обязательства по ранее заключённым договорам с ЗАО «ЭЛЭКС» на технологическое присоединение будут выполнены.

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Источник: АО "Мособлэнерго"

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