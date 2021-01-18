Главгосэкспертиза России изучила проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство объектов поверхностного комплекса на территории шахты «Талдинская-Южная». По итогам рассмотрения выдано положительное заключение.

Строительство шахты «Талдинская-Южная» для разработки пластов в западной части Ерунаковского угольного района Кузбасса началось в 1996 году, ввод в эксплуатацию состоялся в 2009-ом. В настоящее время предприятие, входящее в состав Талдинской горной компании, ведет обустройство нового участка угледобычи.

Проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрено строительство поверхностного комплекса зданий и сооружений на территории основной промышленной площадки и площадки фланговых стволов Шахтоуправления «Талдинское-Южное», расположенных в Новокузнецком районе Кемеровской области.

На действующей площадке фланговых стволов разместят две одноэтажные секции тамбур-шлюза, который станет продолжением горных выработок и примкнет к устью флангового вентиляционного ствола разрабатываемого пласта 44. Кроме того, на проектируемой площадке построят водоем для сбора ливневых стоков, молниеотвод, прожекторные мачты и модульное здание контрольно-пропускного пункта.

Для размещения объектов комплекса поверхности устроят насыпь, к ним также проложат внутриплощадочные технологические сети и автомобильные проезды с покрытием из щебня.

Генеральная проектная организация – ООО «Научно-проектный центр ВостНИИ».

Фото: wikimapia