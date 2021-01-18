В Ставропольском крае вскоре приступят к созданию Кавминводского велотерренкура длиной в 75 километров, сообщает RosTender.info.

«Стававтодор» объявил тендер по выбору подрядчика, который займется строительством сети туристических веломаршрутов. Максимальная цена контракта, который заключат с победителем, составляет 2 млрд 707 млн рублей. Финансирование строительства велотерренкура произведут преимущественно за счет федерального бюджета, часть средства поступит из краевого бюджета. Предложения от компаний, участвующих в тендере, принимают до 9 февраля.

Длина велосипедного маршрута составит 75 километров. Десять кольцевых маршрутов пройдут по пересеченной местности. Маршрут объединит города Минеральные воды, Железноводск и Лермонтов - от горы Змейка до горы Машук. Велотерренкур с твердым покрытием будет включать смотровые площадки, места для отдыха, систему навигации. При этом планируется восстановить заброшенные исторические терренкуры, и поставить вдоль маршрута питьевые бюветы, подобные тем, которые действовали здесь в начале прошлого века.

Подрядчик должен приступить к строительству сразу после заключения контракта, терренкур планируют открыть в декабре 2023 года.



