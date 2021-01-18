Активный этап благоустройства центральной части АтомПарка планируется завершить к осени 2021. Первая встреча рабочей группы, на которой обсудили нюансы взаимодействия и технические вопросы, состоялась в администрации Десногорска.

«Напомню, что Десногорск победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, организованном Минстроем РФ, – отметил координатор проекта, заместитель главы города Александр Новиков. – Этот успех стал возможен благодаря нашему участию в программе Агентства стратегических инициатив «100 городских лидеров», поддержке госкорпорации «Росатом», концерна «Росэнергоатом», администрации Смоленской области и активности жителей, которые предлагали свои варианты развития территории АтомПарка. На благоустройство его центральной части выделен федеральный грант – 70 миллионов рублей, еще более 50 миллионов рублей – средства регионального бюджета и благотворительная помощь атомной отрасли. До сентября мы должны проект реализовать в отличном качестве».

Планируется благоустроить площадь в 4 гектара на берегу водохранилища. Будут созданы образовательная зона, большая игровая зона для активного отдыха с детской площадкой и многофункциональным центром. В аллее с модульными павильонами будет кофе-поинт, прокат спортивного инвентаря, информбюро, организация мастер-классов. Появятся смотровые площадки, места для пикников, ботанический сад с редкими деревьями и кустарниками, амфитеатр, арт-объекты, пешеходные тропы, освещение, система видеонаблюдения.

Внешний облик побережья водохранилища начал меняться в лучшую сторону с 2019 года. Был воплощен в жизнь проект реконструкции пляжа в рамках программы «Формирование комфортной среды». При финансовой поддержке госкорпорации «Росатом» реконструирован Курган Славы, открыт музей Великой Отечественной войны под открытым небом. Вблизи ФОК «Десна» установлен скейтпарк. Постепенно территория наполняется новым содержанием, в зависимости от пожеланий жителей.

«Главные принципы стратегии благоустройства – все для отдыха с пользой, безопасность и экология, внимание спорту, культуре и творчеству, уважение истории и традиций, забота о подрастающем поколении. Уверен, что АтомПарк станет одним из самых востребованных, уютных мест досуга десногорцев разного возраста», - подчеркнул заместитель директора Смоленской АЭС, председатель Десногорского горсовета Анатолий Терлецкий.

Подрядчик приступит к работе как только позволит погода. Все желающие смогут наблюдать за ходом работ в прямом эфире – через видеокамеры происходящее на стройплощадке будет транслироваться на портал Минстроя России и сайт администрации Десногорска. Кроме того, планируется организовать общественный контроль проекта, в который будут вовлечены инициативные жители, приёмная Общественного совета Росатома в Десногорске и Общественный совет муниципалитета.

Проект, на основании пожеланий жителей, и требования к выполнению работ сформировала команда московского архитектурного бюро «М-4». Выполнит работы организация «СитиЛайн», определенная аукционом.