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"Россети Кубань" приняла на баланс более 50 бесхозяйных энергообъектов в славянском энергорайоне

Россети Кубань приняла на баланс более 50 бесхозяйных энергообъектов в славянском энергорайоне

18 января 2021, 17:30
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ КУБАНЬ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Кубань

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Славянский филиал «Россети Кубань» за последние три года принял в обслуживание 51 бесхозяйный энергообъект. В числе поставленных на баланс энергообъектов в Красноармейском, Славянском и Темрюкском районах Краснодарского края – 58 км линий электропередачи и 10 трансформаторных подстанций общей мощностью 1,4 МВА.

Бесхозяйные сети – объекты электросетевого хозяйства, по разным причинам не имеющие собственника, либо энергообъекты, которые находятся на балансе организаций и частных лиц, неспособных обеспечить их качественную эксплуатацию и ремонт. Работают такие сети, как правило, в режиме перегрузки, а ремонтировать и обслуживать их некому. Бесхозные сети являются одним из основных источников аварий и одной из главных причин снижения качества электроснабжения и серьезных потерь электроэнергии.

– Консолидация электросетевых активов в руках финансово устойчивых и надежных собственников позволяет повысить надежность и управляемость распределительных сетей, снизить затраты на эксплуатацию, более четко формировать планы развития инфраструктуры, – отметил директор Славянских электросетей Денис Осьмов.

Одно из главных преимуществ консолидации – возможность установления единых тарифов на передачу электроэнергии и технологическое присоединение. Это позволяет не только создать необходимые условия для стабильного развития энергетического комплекса, но и делает процедуру техприсоединения простой и прозрачной для потребителей. В результате существенно повышается уровень жизни, а также темпы развития малого и среднего предпринимательства.

Консолидация бесхозяйных электросетевых активов проводится в соответствии с действующим законодательством (ст. 225, 226 и 234 Гражданского кодекса РФ, Федеральный закон от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике»).

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Источник: Россети Кубань

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