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"Россети Северный Кавказ" в 2020 году отремонтировали почти 5 тысяч километров воздушных линий электропередачи

Россети Северный Кавказ в 2020 году отремонтировали почти 5 тысяч километров воздушных линий электропередачи

18 января 2021, 14:15
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ, ЛЭП
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Северный Кавказ

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«Россети Северный Кавказ» в 2020 году выполнили ремонт 4,8 тысячи километров воздушных линий электропередачи (ВЛ) в регионах Северо-Кавказского федерального округа. 

Из этого числа 1,2 тысячи километров воздушных линий – класса напряжения 35 кВ и выше. Итоговая цифра составляет 121 % от плана 2020 года. Порядка 3,6 тысяч километров или 104 % от плана прошлого года – воздушные линии 0,4-20 кВ. 

Наибольший объем работ по ремонту воздушных линий энергетики провели на Ставрополье и в Дагестане. В зоне операционной деятельности филиала «Ставропольэнерго» энергокомпания отремонтировала более 1,6 тысячи километров воздушных линий, в Дагестане – почти 2 тысячи километров ВЛ. В Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии специалисты выполнили ремонт 221 и 142 километров линий соответственно. В Северной Осетии первоначальные эксплуатационные характеристики рабочие бригады вернули 190 километрам воздушных линий, в Ингушетии – 88.  В зоне операционной деятельности управляемого «Чеченэнерго» выполнен ремонт 515 километров воздушных линий электропередачи 0,4 кВ и выше. 

 «В 2020 году мы готовили энергокомплекс Северо-Кавказского федерального округа к работе в осенне-зимний период в условиях сложной эпидемиологической обстановки. Тем не менее, программы технического обслуживания и ремонта выполнены в соответствии с утвержденными сроками, превышением плановых показателей по ряду ключевых мероприятий, с учётом всех санитарных норм и правил. В этом большая заслуга каждого специалиста компании. Такие результаты достигаются только сообща, когда бесперебойное функционирование электросетевого комплекса, качественное и надежное электроснабжение жителей ставится во главу угла – выше собственных интересов», - отметил генеральный директор «Россети Северный Кавказ» Виталий Иванов. 

Всего в 2020 году на выполнение программы технического обслуживания и ремонта «Россети Северный Кавказ» направили более 3,5 млрд рублей. Все проводимые мероприятия призваны улучшить качество и надёжность электроснабжения потребителей, снизить количество отключений по причине неблагоприятных погодных условий, а также повысить пожаро- и электробезопасность объектов.

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Источник: Россети Северный Кавказ

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