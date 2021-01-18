Ростовский компрессорный завод продают за 250 млн рублей

Ростовский компрессорный завод планируют продать за 250 млн рублей. Объявление о реализации действующего производства было опубликовано на сайте Авито».

За эту сумму планируется продать 57 соток земли, а также порядка 4 тыс. кв. м производственных помещений, собственную подстанцию на 250 кВт, склады, цеха и многое другое.

«Предприятие функционирует с 2012 года. За это время Ростовский компрессорный завод зарекомендовал себя надежным поставщиком. У него имеются долгосрочные контракты на производство и поставку продукции как отечественным компаниям, так и в страны Ближнего зарубежья. Оборот завода составляет от 28 до 35 миллионов в месяц. Штат завода насчитывает 90 человек», — говорится в объявлении агентства недвижимости.

Отмечается, что собственник готов рассмотреть вариант продажи 50% предприятия. В таком случае будущий совладелец сможет получать 2% от общей суммы инвестиций.

По данным ИАС Seldon.Basis, ООО «РКЗ» было зарегистрировано в 2015 году. Основной вид деятельности — производство гидравлического и пневматического силового оборудования. Единственный владельцем компании является Сергей Третьяков. По итогам 2019 года выручка предприятия составила 250 млн рублей, а чистая прибыль — 2,6 млн рублей.