 
Новости портала

RusCable Insider #205 - завод "ЭНЕРГОКАБЕЛЬ", прогноз развития отрасли, перестановки в "Россетях" и робособака на Марсе!

RusCable Insider #205 - завод ЭНЕРГОКАБЕЛЬ, прогноз развития отрасли, перестановки в Россетях и робособака на Марсе!

18 января 2021, 17:39
Рубрика: Новости портала
Метки: Insider, ЭНЕРГОКАБЕЛЬ, ТАТКАБЕЛЬ, АЭК
Отрасль: Кабельная промышленность Электротехника 
Источник: RusCable.Ru

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 2 мин
284

Insider,ЭНЕРГОКАБЕЛЬ,Таткабель,АЭК

Insider,ЭНЕРГОКАБЕЛЬ,Таткабель,АЭК

Insider,ЭНЕРГОКАБЕЛЬ,Таткабель,АЭК

Insider,ЭНЕРГОКАБЕЛЬ,Таткабель,АЭК

Вы заметили, что уже половина января пролетела? Полагаем, что нет: с такими долгими новогодними праздниками первая рабочая неделя пронеслась как снежная лавина. Надеемся, что вы уже вошли в привычный рабочий ритм, а если нет, то мы вам поможем, зарядив новыми инфоповодами, которые подкинул 2021 год. Где их почитать? Конечно же в очередном выпуске RusCable Insider.

Скачать PDF. RusCable Insider Digest №205 от 18 января 2021 года

Основной комплекс имущества ООО «Таткабель», главного актива электротехнического холдинга «Инвэнт», принадлежавшего Эльбеку Сафаеву и холдингу «Интер РАО», обрел нового владельца. Кому, при каких обстоятельствах, а самое главное - зачем, досталось предприятие, читайте на 4-5 страницах журнала.

Президент подписал закон, позволяющий признавать сертификаты недействительными. С подписанием этого закона в нашей стране наконец появился механизм признания сертификатов соответствия и деклараций о соответствии недействительными, определен порядок этой процедуры. Закон вводит понятия «недействительность сертификата соответствия» и «недействительность декларации о соответствии». Устанавливаются случаи признания их недействительными. Все подробности на 7-8 страницах.

Так ли экологичен Big Tech, как он себя представляет? Задумывались ли вы, какой урон окружающей среде наносит ваш мобильный телефон? Разбираемся в этом вопросе на 9-10 страницах.

А еще у нас вместе с журналом вышел первый в этом году эпизод YouTube-шоу RusCable Review!

Смотрите видео на YouTube, в социальных сетях и на RusCable.Ru. В выпуске все самое интересное, эксклюзивный контент и рубрика "Электрофиаско"!

Прямые эфиры RusCable Live продолжаются! 

Мы обсуждали перспективы рынка, делали прогнозы на 2021 год и проверяли лайфхаки из соцсетей. Запись у нас на канале!

 

 

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости
Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Новости портала
Утилизаторам кабеля не надо доплачивать. Они сами готовы платить 18.01.2021
Утилизаторам кабеля не надо доплачивать. Они сами готовы платить
Интервью с основателем светотехнической компании 18.01.2021
Интервью с основателем светотехнической компании
03.01.2021
"ТАТКАБЕЛЬ" ушел с торгов. Предприятие продано за 891 млн рублей
Новогодний выпуск RusCable Review: кабельная семья, АЭК и розыгрыш скворечника от VOLTA и СЭК! 31.12.2020
Новогодний выпуск RusCable Review: кабельная семья, АЭК и розыгрыш скворечника от VOLTA и СЭК!
Эта новость часть сюжета Материалы портала
Другие новости сюжета:
28.01.2014
Смоленский кабельный завод "Конкорд" - спонсор RusCableCLUB–2014!
25.10.2019
Пройди тест на "Рускабельщика" от RusCable.Ru!
21.02.2020
Вывод КАБСов при партнерстве с "Заводом Москабель"
17.01.2014
Определено место проведения RusCableCLUB-2014

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Главное за неделю!
+