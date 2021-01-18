Вы заметили, что уже половина января пролетела? Полагаем, что нет: с такими долгими новогодними праздниками первая рабочая неделя пронеслась как снежная лавина. Надеемся, что вы уже вошли в привычный рабочий ритм, а если нет, то мы вам поможем, зарядив новыми инфоповодами, которые подкинул 2021 год. Где их почитать? Конечно же в очередном выпуске RusCable Insider.

Скачать PDF. RusCable Insider Digest №205 от 18 января 2021 года

Основной комплекс имущества ООО «Таткабель», главного актива электротехнического холдинга «Инвэнт», принадлежавшего Эльбеку Сафаеву и холдингу «Интер РАО», обрел нового владельца. Кому, при каких обстоятельствах, а самое главное - зачем, досталось предприятие, читайте на 4-5 страницах журнала.

Президент подписал закон, позволяющий признавать сертификаты недействительными. С подписанием этого закона в нашей стране наконец появился механизм признания сертификатов соответствия и деклараций о соответствии недействительными, определен порядок этой процедуры. Закон вводит понятия «недействительность сертификата соответствия» и «недействительность декларации о соответствии». Устанавливаются случаи признания их недействительными. Все подробности на 7-8 страницах.

Так ли экологичен Big Tech, как он себя представляет? Задумывались ли вы, какой урон окружающей среде наносит ваш мобильный телефон? Разбираемся в этом вопросе на 9-10 страницах.

А еще у нас вместе с журналом вышел первый в этом году эпизод YouTube-шоу RusCable Review!

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