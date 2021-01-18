 
Инвестиции (проекты)

Якушев и Шумков открыли в Кургане новый завод

Якушев и Шумков открыли в Кургане новый завод

18 января 2021, 15:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: ПРОИЗВОДСТВО, ЭЛЕКТРОНИКА
Отрасль: Электротехника 
Источник: URA.RU

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 2 мин
286

производство, электроника

производство, электроника

В Кургане, в индустриальном парке на базе КЗКТ, открылся Курганский приборостроительный завод. В запуске нового объекта приняли участие уральский полпред Владимир Якушев, губернатор Вадим Шумков, энергетик, представитель акционеров завода Алексей Бобров, передает корреспондент URA.RU.

Гендиректор «Интертехэлектро» (компания, которая спроектировала новый завод) Владимир Бабяк показал, где и как работают сотрудники предприятия, рассказал о тестировании счетчиков. «Молодцы, ребята, классно», — оценил губернатор Курганской области Вадим Шумков.

На новом заводе будет выпускаться электронная продукция широкого назначения. Базовым продуктом будут высокотехнологичные счетчики электроэнергии собственной разработки. Опытная партия составит 2 тыс. штук, в 2021 году планируют выпустить до 100 тыс. счетчиков. В будущем хотят запустить производство новой продукции, например, контроллеров мониторинга энергообъектов для управления электрическими сетями.

Алексей Бобров перед открытием нового завода провел экскурсию по Курганскому индустриальному парку. На поддержку проекта были выделены бюджетные деньги — около 500 млн рублей. На эти средства были восстановлены корпуса КЗКТ, построена ТЭЦ, подведено тепло. «Здесь была практически выжженная земля, как после войны», — сказал Бобров. Сейчас в индустриальном парке уже работают резиденты, например, Курганский завод энергетических технологий и «Кургантехэнерго». «Это все реальное производство, идет на весь Уральский федеральный округ», — добавил Бобров.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: URA.RU

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
Крытый футбольный манеж построят в Ростове до конца 2022 года 18.01.2021
Крытый футбольный манеж построят в Ростове до конца 2022 года
На шахте 18.01.2021
На шахте "Талдинская-Южная" введут технологический комплекс поверхности
При финансовой поддержке концерна 18.01.2021
При финансовой поддержке концерна "Росэнергоатом" в Десногорске создадут новую общественную территор...
Ростовский компрессорный завод продают за 250 млн рублей 18.01.2021
Ростовский компрессорный завод продают за 250 млн рублей
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Главное за неделю!
+