Якушев и Шумков открыли в Кургане новый завод

В Кургане, в индустриальном парке на базе КЗКТ, открылся Курганский приборостроительный завод. В запуске нового объекта приняли участие уральский полпред Владимир Якушев, губернатор Вадим Шумков, энергетик, представитель акционеров завода Алексей Бобров, передает корреспондент URA.RU.

Гендиректор «Интертехэлектро» (компания, которая спроектировала новый завод) Владимир Бабяк показал, где и как работают сотрудники предприятия, рассказал о тестировании счетчиков. «Молодцы, ребята, классно», — оценил губернатор Курганской области Вадим Шумков.

На новом заводе будет выпускаться электронная продукция широкого назначения. Базовым продуктом будут высокотехнологичные счетчики электроэнергии собственной разработки. Опытная партия составит 2 тыс. штук, в 2021 году планируют выпустить до 100 тыс. счетчиков. В будущем хотят запустить производство новой продукции, например, контроллеров мониторинга энергообъектов для управления электрическими сетями.

Алексей Бобров перед открытием нового завода провел экскурсию по Курганскому индустриальному парку. На поддержку проекта были выделены бюджетные деньги — около 500 млн рублей. На эти средства были восстановлены корпуса КЗКТ, построена ТЭЦ, подведено тепло. «Здесь была практически выжженная земля, как после войны», — сказал Бобров. Сейчас в индустриальном парке уже работают резиденты, например, Курганский завод энергетических технологий и «Кургантехэнерго». «Это все реальное производство, идет на весь Уральский федеральный округ», — добавил Бобров.