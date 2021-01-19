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АО "ДРСК" взяло на баланс проблемные электросети в селе им. Тельмана Еврейской автономной области

АО ДРСК взяло на баланс проблемные электросети в селе им. Тельмана Еврейской автономной области

19 января 2021, 16:40
Рубрика: Модернизация
Метки: ДРСК, РУСГИДРО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: ПАО "РусГидро"

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Филиал АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО» (входит в Группу РусГидро) на открытом муниципальном аукционе приобрел объекты электросетевого хозяйства, расположенные в селе им. Тельмана Смидовичского района ЕАО. Раннее эти объекты принадлежали муниципальному образованию Приамурское городское поселение. Теперь эксплуатацию и ремонт энергообъектов села  будут осуществлять энергетики филиала «Электрические сети ЕАО». Объем приобретенного имущества составил свыше 12,6 км линий электропередачи распределительных сетей 10/0,4 кВ и 4 комплектных трансформаторных подстанции общей мощностью 1,36 МВт.

Перед энергетиками стоит задача привести сети к стандартам, действующим в энергосистеме. Поскольку значительная часть объектов находится в неудовлетворительном состоянии, подготовлен план мероприятий по оценке объемов инвестиций, необходимых для реконструкции и модернизации приобретенных объектов.

«Понимая социальную значимость вопроса, мы приняли в обслуживание сети, требующие серьезных дополнительных вложений. Процесс интеграции электрических сетей проходил при тесном взаимодействии энергетиков и местной власти. Администрация муниципального образования провела большую и кропотливую работу по оформлению нормативно-правовой и технической документации данных энергообъектов», - комментирует директор филиала АО «ДРСК» «ЭС ЕАО» Ирина Зарифьянова.

Консолидация объектов электросетевого хозяйства на базе крупной сетевой организации позволяет повысить оперативность управления электросетевым комплексом, реализовывать проекты по модернизации, ремонту, своевременному и качественному обслуживанию, а также снизить количество технологических нарушений.

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Источник: ПАО "РусГидро"

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