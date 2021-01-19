При проведении осмотра воздушной линии электропередачи в районе 2 бригады молочно-товарной фермы СПК «Заря» в Брюховецком районе Краснодарского края специалисты Тимашевского филиала «Россети Кубань» выявили хищение провода на опорах ЛЭП. Заявление по факту энерговоровства направлено в полицию. В соответствии со статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации проникновение на энергообъекты и кража оборудования наказывается лишением свободы на срок до 10 лет, а также штрафом в размере до 1 млн рублей.

Данная линия электропередач предназначалась для обслуживания комплекса зданий молочной фермы, но производство было свернуто, персонал распущен. Общий ущерб энергокомпании составил порядка 800 тысяч рублей. В настоящее время энергетики совместно с правоохранительными органами проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности нарушителей и привлечению их к ответственности.

«Россети Кубань» напоминает, что незаконное проникновение на энергообъекты и хищение энергооборудования могут стать причиной сбоев в электроснабжении населенных пунктов и социально значимых объектов. Кроме того, противоправные действия подвергают опасности жизнь и здоровье как самих нарушителей, так и окружающих людей.

Не оставайтесь равнодушными! Энергетики рассчитывают на помощь сознательных граждан, просят быть бдительными и сообщать в полицию или на горячую линию компании «Россети» о подозрительных лицах вблизи ЛЭП и подстанций, кражах, повреждениях энергооборудования и других фактах незаконных действий на энергообъектах. Телефон круглосуточной горячей линии «Россети Кубань» 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный).