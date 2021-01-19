Завод нетканых материалов в Котовске Тамбовской области во 2 квартале 2021 года запустит в работу генераторные установки для обеспечения мощностей предприятия. Это позволит сделать деятельность завода независимой от перебоев в электроснабжении, а также сэкономить средства на оплату электроэнергии (добавить плюсы для города/жителей). На закупку оборудования в декабре 2019 года Фонд развития моногородов выдал компании беспроцентный займ в размере более 93 млн рублей.

- Котовский завод нетканых материалов - это флагман промышленности Котовска. Запуск генераторных установок заметно удешевит электроэнергию, необходимую предприятию для работы. И это позволит вложить сэкономленные средства в развитие производства и создание рабочих мест. И то, и другое важно как для устойчивого развития моногорода, так и для укрепления репутации Котовска как города-труженика, - сообщил глава Котовска Алексей Плахотников.

За счет средств МОНОГОРОДА.РФ «Котовский завод нетканых материалов» разработал проектно-сметную документацию строительства энергоцентра, газопроводов, электросетей, приобрёл генераторные установки для обеспечения мощностей предприятия за счет генерации электрической и тепловой энергии, а также осуществил строительно-монтажные работы. По итогу реализации инвестпроекта на заводе будет создано дополнительно 20 новых рабочих мест. Напомним, в 2017 году Фонд выделил более 21 млн рублей на реконструкцию автомобильной дороги к предприятию. Это был первый проект МОНОГОРОДА.РФ по инфраструктуре. Было создано более 70 рабочих мест.