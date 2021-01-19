Филиал «Россети Центр Липецкэнерго» продолжает работу по обновлению и организации наружного освещения на территории своей зоны ответственности. В декабре прошлого года работы проведены в 12 населенных пунктах 12 сельских поселений Добровского, Задонского, Становлянского и Чаплыгинского районов.

В рамках заключенных с муниципалитетами договоров на дополнительные услуги специалисты филиала смонтировали 242 светильника, протянули более 3 км самонесущего изолированного провода (СИП) и установили 17 шкафов управления наружным освещением.

Новые светодиодные светильники экономичны, устойчивы к перепадам температуры, обеспечивают равномерное освещение улиц и не требуют дорогостоящей утилизации по окончании эксплуатации. Смонтированные блоки управления наружным освещением позволяют автоматически включать и отключать светильники в заданное время. СИП обладает гораздо более высокой механической прочностью и долговечностью по сравнению с обычным проводом. Применение данного оборудования позволит муниципалитетам рационально использовать электроэнергию на нужды уличного освещения.

Всего в течение 2020 года энергетики филиала установили и заменили на улицах городов, сел и деревень 54 сельских поселений Липецкой области 1100 светильников. Все эти мероприятия направлены на обеспечение комфорта и безопасности жителей региона.

«Мы готовы всецело помогать муниципалитетам в реализации региональной стратегии комплексной модернизации сетей освещения. Наши специалисты выполняют все работы на высоком профессиональном уровне и в короткие сроки», - добавил заместитель генерального директора – директор филиала «Россети Центр Липецкэнерго» Константин Драчук.

Подробную информацию по вопросам организации наружного освещения можно получить на сайте «Россети Центр» в разделе Потребителям/Обслуживание потребителей/Услуги/Дополнительные услуги/Организация систем наружного освещения или по телефону Единого Контакт-центра «Россети» 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный).