Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской федерации) и Дальневосточный фонд высоких технологий (ДФВТ), проинвестировали 300 млн руб. в портфельную компанию РФПИ «Моторика» — ведущего российского разработчика и производителя высокотехнологичных протезов рук и системы реабилитации с применением технологий искусственного интеллекта (AI), виртуальной реальности (VR) и интернета вещей (IoT).

ДФВТ инвестировал 200 млн руб., еще 100 млн руб. вложил РФПИ в рамках второго транша инвестиций в «Моторику». РФПИ инвестирует в Компанию в рамках механизма «Инвестиционный лифт» по содействию ускоренному развитию средних несырьевых компаний, имеющих экспортный потенциал. Первый транш в размере 100 млн руб. был осуществлен РФПИ в 2019 году. Таким образом, общий объем инвестиций ДФВТ и РФПИ в «Моторику» составил 400 млн руб.

Инвестиции в «Моторику» отвечают стратегии РФПИ по поддержке российских высокотехнологичных компаний в области AI и их превращению в глобальных лидеров, а также стратегии ДФВТ по реализации на Дальнем Востоке социально-преобразующих проектов (impact investments) в ключевых для Фонда направлениях робототехники и искусственного интеллекта. Благодаря инвестициям РФПИ и ДФВТ «Моторика» продолжит развитие как в России, в частности на Дальнем Востоке, так и на международных рынках.

Привлеченные средства будут использованы Компанией для дальнейших разработок и совершенствования протезов верхних конечностей, развития платформы для телереабилитации Attilan и разработок в сфере инвазивных технологий, масштабирования производства, развития сервисной сети на территории России и на целевых международных рынках. На Дальнем Востоке Компания планирует открытие R&D-офиса и исследовательского центра совместно с Медицинским центром Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

Экспортный фокус «Моторики» будет направлен на расширение присутствия в Индии, на одном из крупнейших мировых целевых рынков для продукции Компании, а также странах АТР, Ближнего Востока и Европейского союза. Компания продолжит инвестиции в сертификацию продукции для зарубежных продаж.

В мае 2020 года «Моторикой» получен сертификат марки CE для продаж в Европе, странах Ближнего Востока в ряде стран АТР.

«Инвестиции РФПИ направлены на превращение перспективной российской компании в глобального лидера в сфере протезирования с применением передовых технологий на базе искусственного интеллекта. „Моторика“ продолжит успешное развитие с выходом на крупнейшие рынки, продвигая российский продукт за рубежом и помогая тысячам людей по всему миру», — заявил первый заместитель генерального директора Российского фонда прямых инвестиций Анатолий Браверман.

«Мы рассчитываем, что с помощью наших инвестиций Компания сможет существенно продвинуться в разработке современных решений в области протезирования и реабилитации с использованием технологий искусственного интеллекта и виртуальной реальности. Компания ведет работы по обеспечению чувствительности бионических конечностей рук и надеемся, что в обозримом будущем на рынок будет выведен продукт, помогающий владельцу получать информацию о свойствах объекта, к которому он прикасается», — заявил генеральный директор Дальневосточного фонда высоких технологий Руслан Саркисов.

«Компания стабильно увеличивает занимаемую долю рынка в России и активно развивает клиентскую базу за рубежом. Привлекаемые инвестиции позволят повысить конкурентоспособность на мировом рынке существующих активных и бионических протезов, кратно масштабировать бизнес и продолжить исследования в области перспективных, прорывных технологий для обеспечения экспансии за рубежом», — заявил Председатель Совета директоров «Моторики» Андрей Давидюк.

Справка

Дальневосточный фонд высоких технологий (ДФВТ) создан в августе 2018 года по поручениям Президента РФ Владимира Путина и вице-премьера — полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. Объем фонда — 5 млрд руб. Инвесторами являются Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (ВЭБ.РФ), РОСНАНО и РВК.

Фонд инвестирует в IT, промышленные технологии, альтернативную энергетику, робототехнику, сервисы «умных городов», биотехнологии и др. Портфельные компании — дальневосточные IT-компании «Визитек» и «Хотлид», крупнейший в России производитель сервисных человекоподобных роботов «Промобот», производитель суперконденсаторов Titan Power и компания Cinemood, российский производитель портативных диапроекторов.

Подробнее о Фонде — vostokventures.ru

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) основан в 2011 году для инвестиций в акционерный капитал компаний преимущественно на территории России совместно с ведущими иностранными финансовыми и стратегическими инвесторами. Фонд выступает в качестве катализатора прямых инвестиций в российскую экономику. На данный момент РФПИ обладает успешным опытом совместной с иностранными партнерами реализации более 80 проектов общим объемом свыше 2 трлн рублей, охватывающих 95% регионов РФ. В портфельных компаниях РФПИ работает более 800 тыс. сотрудников, их годовая выручка составляет 6% ВВП России. РФПИ создал совместные стратегические партнерства с ведущими международными соинвесторами из 18 стран на общую сумму более $40 млрд.

Подробнее о Фонде — rdif.ru

«Моторика» — высокотехнологичная компания, работающая на стыке медицины и робототехники с 2015 год. Команда «Моторики» разрабатывает и производит роботизированные функциональные протезы рук с индивидуальным дизайном. У компании более 2000 клиентов в 12 странах мира. В основе видения Компании заложена идея о том, что современные протезы рук превращают особенности людей с ограниченными возможностями здоровья в их преимущества. Исследования и разработки Компании сфокусированы на применении технологий VR, IoT, AI в протезировании, а также инвазивных технологиях.

Подробнее о компании — motorica.org