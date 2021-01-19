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Ректор МЭИ Николай Рогалев вошел в  новый состав Общественного совета при Министерстве энергетики РФ

Ректор МЭИ Николай Рогалев вошел в  новый состав Общественного совета при Министерстве энергетики РФ

19 января 2021, 13:44
Рубрика: Персоны
Метки: ЭНЕРГЕТИКА
Отрасль: Минэнерго МЭИ Рогалев 
Источник: RusCable.Ru

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Процедура формирования нового состава Общественного совета при Минэнерго проводилась в связи с истечением срока полномочий предыдущего состава совет. В составе совета персоны, выдвинутые некоммерческими организациями, общественными объединениями и профессиональными союзами. В числе 32 человек Николай Дмитриевич Рогалев российский учёный-энергетик, доктор технических наук (1999), профессор (2005), ректор НИУ «МЭИ», заведующий кафедрой тепловых электрических станций (ТЭС) НИУ «МЭИ».

Цель работы Общественного совета – осуществление общественного контроля за деятельностью Минэнерго: рассмотрение проектов разрабатываемых нормативных правовых актов, участие в мониторинге качества оказания государственных услуг, реализации контрольной функции, хода проведения антикоррупционной и кадровой работы, оценке эффективности государственных закупок; рассмотрение ежегодных планов деятельности министерства и отчёта об их исполнении, а также иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Председатель и заместитель председателя Общественного совета будут выбраны путём голосования на ближайшем заседании.

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Источник: RusCable.Ru

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