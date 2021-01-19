Специалистами Филиала АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Сибири» (ОДУ Сибири) и АО «Институт автоматизации энергетических систем» (АО «ИАЭС») выполнена масштабная работа по переводу программно-технического комплекса (ПТК) верхнего уровня Централизованной системы противоаварийного управления (ЦСПА) Объединенной энергосистемы Сибири на отечественное программное обеспечение.

В настоящее время ПТК верхнего уровня ЦСПА ОЭС Сибири является передовым управляющим комплексом, построенным на базе российской операционной системы и отечественного технологического программного обеспечения.

В процессе модификации ПТК кардинально обновлен комплекс технических средств. Технологическое программное обеспечение перенесено в среду 64-разрядной операционной системы с отказоустойчивой платформой для защищенных IT-инфраструктур. Значительное увеличение вычислительных возможностей и использование замеров от системы мониторинга переходных режимов позволит расширить зону управления и повысить точность выбора управляющих воздействий.

Централизованная система противоаварийной автоматики – это программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий в автоматическом режиме сохранение устойчивости работы энергосистемы при возникновении в ней аварийных ситуаций. ЦСПА обеспечивает минимально необходимый объем противоаварийного управления, сокращает избыточность управляющих воздействий и расширяет область допустимых режимов работы энергосистемы. Использование ЦСПА позволяет минимизировать число отключенных потребителей при авариях в энергосистеме и уменьшить последствия таких аварий для потребителей.

ЦСПА – уникальная разработка отечественных энергетиков, ведущаяся со времени появления в отрасли первых ЭВМ в 1960-х годах. Идеологом создания и развития ЦСПА было Центральное диспетчерское управление Единой энергетической системы. ЦСПА имеют двухуровневую структуру, предусматривающую установку программно-аппаратных комплексов верхнего уровня в диспетчерских центрах филиалов АО «СО ЕЭС», а низовых устройств – на объектах электроэнергетики.

В настоящее время в ЕЭС России работают ЦСПА третьего поколения с расширенным функционалом, включающим более совершенный алгоритм расчета статической устойчивости энергосистемы, а также алгоритм выбора управляющих воздействий по условиям обеспечения динамической устойчивости (устойчивости энергосистемы в процессе аварийных возмущений) и новый алгоритм оценки состояния электроэнергетического режима энергосистемы. Совершенствование ЦСПА, как неотъемлемого элемента современной модели противоаварийного управления энергосистемами, является для Системного оператора одной из ключевых задач в области развития цифровых технологий.

АО «ИАЭС» на протяжении более чем 20 лет является важнейшим партнером АО «СО ЕЭС» в области создания и модернизации устройств и комплексов противоаварийной автоматики. В декабре 2020 года за многолетний существенный вклад сотрудников АО «ИАЭС» в развитие противоаварийного управления ОЭС Сибири коллектив был награждён почетной грамотой АО «СО ЕЭС».