Третью очередь обхода Майкопа откроют в 2028 году

В Республике Адыгея вскоре начнется строительство третьей очереди автомобильной дороги в обход города Майкопа, сообщает RosTender.info.

Управление автодорог «Адыгеяавтодор» объявило тендер по выбору подрядчика для выполнения работ. Стоимость строительство оценивается в 3 млрд 525 млн рублей, средства поступят из республиканского бюджета. Заявки на участие в тендере принимают до 9 февраля, после этого конкурсная комиссия выберет победителя.

Участок третьей очереди строительства начинается на 10 километре дороги Майкоп-Гиагинская-Псебай-Зеленчукская-Карачаевск и заканчивается на пересечении с автодорогой Р-217 «Кавказ» на 101 километре. Трасса в обход Майкопа пролегает через село Кировское и выходит к хутору Пролетарскому.

Проектом на участке предусмотрено три транспортные развязки, шумозащитные экраны, барьерное ограждение на разделительной полосе и противоослепляющие экраны. Как ожидается, подрядчик должен будет ввести третью очередь автодороги в строй в декабре 2028 года.

Строительство дороги в обход Майкопа позволит разгрузить улицы столицы Адыгеи от транзитного транспорта. В сезон отпусков поток машин через город возрастает, поскольку ведет к туристскому кластеру на Черноморском побережье. Мост через Керченский пролив многократно увеличил транзитный поток.

