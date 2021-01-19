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Открыта регистрация на Первую ежегодную конференцию Глобальной платформы ведущих распределительных сетевых компаний ("GlobalDSO"), 26-27 января 2021 года

Открыта регистрация на Первую ежегодную конференцию Глобальной платформы ведущих распределительных сетевых компаний (GlobalDSO), 26-27 января 2021 года

19 января 2021, 14:30
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, КОНФЕРЕНЦИИ, ОНЛАЙН, GlobalDSO
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: РНК СИГРЭ

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Приглашаем принять участие в онлайн-мероприятии, организуемом европейскими отраслевыми ассоциациями «E.DSO» и «Eurelectric», а также Научно-исследовательским институтом электроэнергетики США («EPRI») по инициативе ПАО «Россети» и компании «Enel» (Италия) - Первой ежегодной конференции Глобальной платформы ведущих распределительных сетевых компаний («GlobalDSO»): «Вклад компаний распределительного сетевого комплекса в осуществление энергоперехода: инвестиции и устойчивость к кризисам в эпоху постпандемии».

Создаваемая долгосрочная международная дискуссионная площадка для прямой коммуникации на уровне высшего руководства организаций - «GlobalDSO» призвана содействовать развитию стратегического диалога, взаимной помощи, обмену передовым опытом, ускоренному внедрению цифровой трансформации, сравнению достигнутых результатов, партнерских проверок применяемых технологических решений с целью обеспечения максимально надежного и безопасного энергоснабжения потребителей.

В целях обеспечения комфортного участия экспертов из разных часовых поясов в программу мероприятия войдут две дискуссионные сессии по ключевым темам повестки:

  • 26 января 2021, 9:00-12:00 CET (11:00-14:00 МСК): цифровизация и кибербезопасность, устойчивое развитие и циркулярная экономика, взаимодействие с потребителями и новые услуги, интеграция сектора «умной» энергетики, переподготовка кадров и новые компетенции;
  • 27 января 2021, 14:00-17:00 CET (16:00-19:00 МСК): цифровизация и кибербезопасность, развитие систем интеллектуального учета, гибкий подход и интеграция ВИЭ, кризисоустойчивость и изменение климата, переподготовка кадров и новые компетенции.

С проектом программы конференции можно ознакомиться по ссылке.

Для участия необходимо пройти регистрацию.

По всем возникающим вопросам Вы можете обращаться к Ирине Савченко, тел.: +7(800)200-18-81 (доб. 52-11), Savchenko-IV@rosseti.ru, Ольге Фроловой, тел.: +7(495)710-95-95, Frolova-OY@fsk-ees.ru.

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Источник: РНК СИГРЭ

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