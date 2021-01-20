Адвокаты директора ООО «Экокабель», которое работает на территории особой экономической зоны «Моглино», просят провести проверку действий группы лиц, направленных на отъем имущества общества через незаконное использование системы правосудия. Заявление было размещено на сайте губернатора Псковской области.

ООО «Экокабель» является резидентом особой экономической зоны ППТ «Моглино» с защищенным проектом строительства завода с количеством потенциальных рабочих мест более чем для 120 сотрудников. ООО «Экокабель» является надежным поставщиком продукции и ответственным налогоплательщиком; уплаченные за 2019 год налоги составили более 23млн руб., за 2020 год — более 17,4 млн рублей.

«По моему мнению, бывшие владельцы завода «Экокабель» предпринимают действия по созданию фиктивной кредиторской задолженности перед аффилированными им лицами для получения незаконного кредиторского контроля, фактического прекращения деятельности завода и изъятия его имущества в свою пользу», - заявил адвокат Шевцова Андрей Орлов.

По мнению Орлова, бывший директор предприятия незаконно приоббрел фиктивные права требования к должнику, то есть взял на себя обязанность оплатить фирме ООО «ЕТПК» по ряду договоров поставки по цене 283,5 млн рублей с обязательством оплаты по графику: по 2,5 млн руб. ежемесячно до 31.03.2018, по 5 млн рублей ежемесячно до 31.05.2021.

Указанная задолженность завода «Экокабель» перед ООО «ЕТПК» за уступленные права требования никогда по отчетности завода не проходила и сотрудниками, ответственными за визирование подобных документов, отрицается.

По этому факту в правоохранительные органы (СУ СК РФ по Псковской области, прокуратура Псковской области, УМВД России по Псковской области, УМВД России по городу Пскову) поданы соответствующие заявления о преступлении.