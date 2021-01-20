Резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» построит на площадке «Алабушево» завод по производству расходных материалов для аппаратов ИВЛ, систем переливания крови и растворов, а также контейнеров для сбора крови. Инвестиции в реализацию проекта составят 1,69 млрд рублей, запустить производство планируется в 2023 году, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Завод по производству медицинских изделий общей площадью 18 тысяч квадратных метров появится на земельном участке площадью 3,4 га на площадке «Алабушево» ОЭЗ «Технополис «Москва». Начало строительства намечено на конец 2021 года, запуск производства - на 2023 год. В локализацию производства до конца 2023 года инвестор вложит 1,69 млрд рублей и создаст более 270 рабочих мест», – сказал заместитель мэра.

По словам, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова, продукция резидента будет выполнена с использованием гранул медицинского ПВХ-пластиката собственного производства.

«В ходе реализации проекта компания планирует выйти на ежегодный объем выпуска не менее 480 тысяч дыхательных контуров и 1,4 млн дыхательных фильтров для аппаратов ИВЛ. При это изделия будут выполнены с использованием медицинского пластика собственного производства», - добавил он.

По словам генерального директора ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадия Дёгтева, завод поможет нарастить долю отечественной продукции на внутреннем рынке.

«Продукция предприятия в полной мере отвечает целям импортозамещения – его изделия практически полностью выполнены из отечественного сырья. Кроме того, когда компания получила статус резидента ОЭЗ «Технополис «Москва» в декабре 2020 года, ей стали доступны значительные налоговые преференции: льготная ставка налога на прибыль, нулевая ставка налога на имущество, землю и транспорт в течение 10 лет с момента получения статуса, а также доступ к беспошлинному импорту», – отметил он.

Особая экономическая зона «Технополис Москва» включает в себя пять площадок общей площадью более 200 гектаров — в Печатниках, «Алабушево», «Микрон», «Ангстрем» и «МИЭТ». ОЭЗ обладает greenfield- и brownfield-территориями. В технополисе локализовано более 180 высокотехнологичных компаний.

Фото М. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы